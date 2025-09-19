PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. „Jest bardzo dużo pytań”

2025-09-19, 09:48 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy radni debatowali o przetargu na promocję Torunia/fot.: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0, torun.pl

Toruńscy radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że należy powtórzyć przetarg na promocję miasta w mediach. Do postępowania zgłosiła się tylko jedna spółka z ofertą na 350 tysięcy złotych.

– Na miejscu prezydenta Pawła Gulewskiego unieważniłbym ten przetarg, Pojawiają się zdjęcia pana prezydenta z właścicielem firmy z wieczoru wyborczego. Nagłośnijmy ten przetarg, wszystkim dajmy równe szanse. Niech będzie to wszystko przejrzyście robione, a nie w takiej sytuacji, że mamy środek wakacji i kwota przypadkowo po otwarciu kopert jest zgodna z tą ofertą, którą przedstawił oferent. Jest bardzo dużo pytań – mówił o zastrzeżeniach podczas sesji rady miasta Adrian Mól, przewodniczący klubu PiS.



– Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, cały ten proces. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, może użyć instrumentów nadzoru. Takie miasta, jak Katowice, Gdańsk i Gdynia, czy wiele innych korzystają z usług outsourcingu, żeby zapewnić sobie większą, bardziej kompleksową i lepszą obsługę. Przez moją kampanię przewinęło się bardzo dużo podmiotów prywatnych i osób fizycznych. Moje wieczory wyborcze były otwarte. Oczywiście znamy się z tymi panami od jakiegoś czasu. Wielokrotnie startowali w wielu postępowaniach i do tej pory ich podmiot nie wygrywał, także nie widzę problemu. Nie widzę zbieżności – odpowiedział prezydent Paweł Gulewski.



Do postępowania zgłosiła się tylko jedna spółka z ofertą na 350 tysięcy złotych – dokładnie tyle, ile przeznaczył na to toruński ratusz. TVP Bydgoszcz podała, że firma realizowała już zadania na rzecz miasta.



Zwróciliśmy się do firmy o komentarz, czekamy na odpowiedź.