PiS chce unieważnienia przetargu na promocję Torunia. „Jest bardzo dużo pytań”

Toruńscy radni debatowali o przetargu na promocję Torunia/fot.: Małgorzata Litwin, licencja: CC BY-NC 4.0, torun.pl
Toruńscy radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że należy powtórzyć przetarg na promocję miasta w mediach. Do postępowania zgłosiła się tylko jedna spółka z ofertą na 350 tysięcy złotych.
– Na miejscu prezydenta Pawła Gulewskiego unieważniłbym ten przetarg, Pojawiają się zdjęcia pana prezydenta z właścicielem firmy z wieczoru wyborczego. Nagłośnijmy ten przetarg, wszystkim dajmy równe szanse. Niech będzie to wszystko przejrzyście robione, a nie w takiej sytuacji, że mamy środek wakacji i kwota przypadkowo po otwarciu kopert jest zgodna z tą ofertą, którą przedstawił oferent. Jest bardzo dużo pytań – mówił o zastrzeżeniach podczas sesji rady miasta Adrian Mól, przewodniczący klubu PiS.
– Wszystko odbyło się zgodnie z prawem, cały ten proces. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, może użyć instrumentów nadzoru. Takie miasta, jak Katowice, Gdańsk i Gdynia, czy wiele innych korzystają z usług outsourcingu, żeby zapewnić sobie większą, bardziej kompleksową i lepszą obsługę. Przez moją kampanię przewinęło się bardzo dużo podmiotów prywatnych i osób fizycznych. Moje wieczory wyborcze były otwarte. Oczywiście znamy się z tymi panami od jakiegoś czasu. Wielokrotnie startowali w wielu postępowaniach i do tej pory ich podmiot nie wygrywał, także nie widzę problemu. Nie widzę zbieżności – odpowiedział prezydent Paweł Gulewski.
Do postępowania zgłosiła się tylko jedna spółka z ofertą na 350 tysięcy złotych – dokładnie tyle, ile przeznaczył na to toruński ratusz. TVP Bydgoszcz podała, że firma realizowała już zadania na rzecz miasta.
Zwróciliśmy się do firmy o komentarz, czekamy na odpowiedź.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę