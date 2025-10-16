Toruń opuszcza Lokalną Organizację Turystyczną. Różnica zdań wśród radnych

2025-10-16, 20:26 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy radni debatowali o Lokalnej Organizacji Turystycznej/fot.: Michał Zaręba

Po długiej dyskusji toruńska rada zdecydowała o wystąpieniu miasta z Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przesądził o tym klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Projekt uchwały miał związek z powołaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolii Toruńskiej.

– Zabrakło dyskusji i konsultacji, jeśli chodzi o toruński LOT. Powinniśmy dawać szansę takiej organizacji, która wykonywała pewne projekty związane z naszym miastem, zresztą bardzo ciekawe i multimedialne – mówił Adrian Mól, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość.



Działanie Lokalnej Organizacji Turystycznej z udziałem gminy powinno być kontynuowane. Niezależnie od szerokiego zasięgu Metropolitalnej Organizacji Turystycznej taka organizacja, która działa tylko na rzecz Torunia, z udziałem własnej gminy naszym zdaniem byłaby wskazana – zaznaczył Michał Zaleski z klubu Wspólny Toruń.



– Toruń występuje z członkostwa w tej organizacji. Skupia się na pracy w tej metropolitalnej organizacji, o wymiarze szerszym wraz z ościennymi gminami. To jest poważne przedsięwzięcie. Natomiast Lokalna Organizacja Turystyczna, ta stricte toruńska dalej może uczestniczyć, aplikować ośrodki, funkcjonować, zdobywać granty i rozwijać swoją działalność – stwierdził Bartłomiej Jóźwiak, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.