W co inwestuje sektor turystyczny Bydgoszczy? Byliśmy na giełdzie branżowych produktów

2025-11-25, 19:17  Redakcja
W Bydgoszczy zakończyła się Regionalna Giełda Produktów Turystycznych. Organizator: Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT/fot. Sława Skibińska-Dmitruk

Rozmowy o turystyce, promowanie konkretnych produktów i przyszłości branży. Do tego wymiana doświadczeń i gra do jednej bramki. W Bydgoszczy zakończyła się Regionalna Giełda Produktów Turystycznych. Organizator: Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT.

Prezes BYLOT - u, Karol Słowiński mówił o nowych trendach na turystycznej mapie regionu

- Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to na pewno bardzo mocno będziemy stawiali na turystykę biznesową i w tym kierunku chcemy się rozwijać: sale konferencyjne, biznesowe. To jest ta specjalność, którą chcielibyśmy rozwijać, czyli tworzyć świetne warunki i stale podwyższać jakość tych usług.

Z turystyki biznesowej prosta droga do rekreacji. - Obserwujemy jeszcze jedno ciekawe zjawisko: na konferencje, kongresy przyjeżdżają uczestnicy ze swoimi rodzinami...

W Hotelu City pojawili się przedstawiciele organizacji turystycznych, biur podróży, instytucji kultury i miejsc, które po prostu warto zobaczyć. Na giełdzie prezentowało się około 25 podmiotów.

Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
Region

