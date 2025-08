Gdzie pływać w Bydgoszczy? Turysta dowie się z wirtualnego Punktu Informacji Turystyki Wodnej

2025-08-05, 15:25 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Turyści dowiedzą się, kiedy i gdzie mogą pływać po Brdzie i Wiśle/fot. Magdalena Gill

Informacje na temat rejsów i spływów w Bydgoszczy będzie można niedługo znaleźć na specjalnej platformie online.

W mieście ma powstać Punkt Informacji Turystyki Wodnej. To inicjatywa Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT”.



- Bydgoszczanie i turyści mają unikalną możliwość wypłynięcia w rejs po Brdzie i Wiśle, a wiele osób nie ma o tym pojęcia - mówi Karol Słowiński, prezes stowarzyszenia BYLOT. - Absolutnie nie możemy być zadowoleni z promowania turystyki wodnej i przede wszystkim ze sposobu informowania turystów i mieszkańców Bydgoszczy na temat dostępnych rejsów oraz pływania po Brdzie i Wiśle. Ta informacja jest bardzo rozproszona, jest właściwie gąszcz informacji, przez które musi przebrnąć turysta, czy mieszkaniec, żeby się dowiedzieć, co to jest Wenecja, czy można tam pływać, kupić bilet, spożyć posiłek w czasie rejsu?



Wszystkie niezbędne informacje pojawią się w zakładce na stronie Bydgoskiego Centrum Informacji. Będą wiadomości o dostępnych rejsach i możliwości zakupu biletów na rejsy online. Platforma zostanie otwarta do końca roku.