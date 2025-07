Trochę wody dla ochłody! Saturatory i kurtyny wodne znów dostępne w Bydgoszczy

Gwar foodhall został zamknięty - poinformował w social mediach operator bydgoskiej Hali Targowej. Co teraz będzie z obiektem należącym do Miasta? Czytaj dalej »

Są dostępne od godziny 11:00 do 18:00. – Zainteresowanie jest bardzo duże, już trzeci rok tu pracuję. Wodę ludzie chętnie biorą, ale niektórych trzeba zapytać, bo nie wszyscy wiedzą, że jest za darmo, że każdy może się napić – mówi obsługujący jeden z saturatorów. – Woda jest fantastyczna, wyśmienita. Powinno być więcej takich punktów, przynajmniej w tym okresie, kiedy jest tak gorąco – ocenia jeden z mieszkańców. – Prowadzę sportowy tryb życia i wiem, że to nawodnienie jest dość istotne – trzeba pamiętać o wodzie, a jak jest okazja, to czemu nie skorzystać – komentuje inna osoba. – Trzeba o tym pamiętać zawsze, a w taką pogodę – tym bardziej. Stasi wspominają też czasy, kiedy punktów z wodą – gazowaną, niegazowaną, z sokami – było w mieście więcej. Były jednak płatne. Na mieszkańców i turystów czekają również mgiełka wodna na Starym Rynku, pergola zamgławiająca na placu Teatralnym oraz kurtyny wodne. Ustawiono je m.in. na Wyspie Młyńskiej, przy Filharmonii Pomorskiej, na rondzie Kujawskim, na ul. Gdańskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową), a także przy Technikum Mechanicznym na ul. Kruszwickiej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.