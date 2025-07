Czy torunianie sięgną głębiej do kieszeni? Radni decydują o podwyżce za wywóz śmieci

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej mają zastrzeżenia co do czystości oczek wodnych i fontann znajdujących się na terenie miasta. Apelują do władz… Czytaj dalej »

– To są podwyżki na poziomie 20-25 procent, już po dwóch latach. Analizując to w kontekście, chociażby inflacji, czy wzrostu różnego rodzaju kosztów, na tę chwilę stoimy na stanowisku, że nie możemy poprzeć takiego projektu uchwały – mówił Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. – Podwyżki następowały średnio dwa razy na kadencję i członkowie tego klubu nie mieli problemu, żeby w poprzedniej kadencji dwukrotnie i jednogłośnie głosować za tymi zmianami. W jednym przypadku były nawet większe. Podwyżki są zaprojektowane na bardzo rozsądnym poziomie. Nadal będziemy miastem, w którym płaci się najmniej ze wszystkich miast na prawach powiatu tej wielkości – odpowiedział Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Na czwartkowej sesji rada zdecyduje też o realizowaniu IV etapu Trasy Średnicowej wspólnie z Gminą Zławieś Wielka.

