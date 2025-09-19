Wicepremier Gawkowski w PR PiK: Jest coraz więcej ataków rosyjskich służb w Polsce!

2025-09-19, 15:02 Maciej Wilkowski/Redakcja

Wicepremier Krzysztof Gawkowski w studiu Polskiego Radia PiK/fot. Tomasz Kaźmierski

- Liczba cyberataków rośnie, ostatnio celem stała się ważna dla naszego codziennego życia infrastruktura - mówił w Polskim Radiu PiK wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Ataków jest coraz więcej, mamy też coraz bardziej zidentyfikowane to, co rosyjskie służby - przy współpracy służb białoruskich - chcą atakować – mówił wicepremier Gawkowski. - Te obszary dzisiaj skupiają się przede wszystkim na infrastrukturze wody i kanalizacji, czyli atakowana jest nasza pierwsza potrzeba – to, czy mamy w domu wodę. Dlatego polskie państwo – Ministerstwo Cyfryzacji - przygotowało specjalny program, przekazuje ponad 300 milionów złotych dla tych przedsiębiorstw - po to, żeby się modernizowały, robiły audyty, zatrudniały nowe osoby, kupowały nowy sprzęt, bo dzisiaj to są elementy, które łatwo mogą doprowadzić do paniki społeczeństwa. Podobnie jest w przypadku energetyki, gazu - to są te obszary państwa, które są ważne dla obywatela i tam też dzisiaj jest coraz więcej ataków. (...)



Cała rozmowa z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim – poniżej.