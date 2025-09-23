Cezary Graul: Z roku na rok rośnie liczba cyberataków. W dodatku one ewoluują [Rozmowa Dnia]

2025-09-23, 09:03  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Gościem „Rozmowy Dnia” był Cezary Graul/fot: Tomasz Bielicki

Gościem „Rozmowy Dnia” był Cezary Graul/fot: Tomasz Bielicki

W Polsce codziennie dochodzi nawet do 50 prób cyberataków ze strony rosyjskich hakerów. Jak nasz kraj jest na nie przygotowany? Na jakie skutki musimy się przygotować? Gościem „Rozmowy Dnia” Polskiego Radia PiK był Cezary Graul, ekspert i wykładowca WSB Merito.

– Nie ma odpowiedniej odpowiedzi na pytanie, czy tych cyberataków jest mało czy dużo. W ogóle nie powinno ich być. Niestety z roku na rok jest ich coraz więcej. Mamy przyrost o ponad 40 procent rok do roku. Atakowana jest służba zdrowia, atakowany jest sektor edukacyjny, czy administracja publiczna. W związku z tym intensyfikacja tych ataków w całej Europie, a Polska jest zaraz za Czechami najbardziej atakowanym krajem, na pewno wymaga podjęcia kompleksowych i systematycznych działań ze strony rządu – podkreślił Graul.

Co robimy, żeby skutecznie bronić się przed tymi atakami? – Uruchomiono program, który ma na celu wzmocnienie instytucji samorządowych w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnych i technologicznym. Przede wszystkim chodzi o zweryfikowanie obecnego stanu bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej, czyli audyty. Do organizacyjnego obszaru zaliczane są szkolenia i budowanie świadomości pracowników oraz obywateli, a do technicznego wszelkiego rodzaju dosprzętowienie i uzbrojenie technologiczne infrastruktury krytycznej.

– Najczęściej są to ataki destabilizujące pracę systemu, czyli tak zwane DDoS. Rozproszone ataki, które powodują, że systemy przestają działać. Jednak spójrzmy na atak na lotniska, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Wiemy, że był to atak Ransomware, który jeszcze niedawno polegał głównie na zaszyfrowaniu informacji i szantażowaniu w celu uzyskania okupu. Jego średnia wartość to było około 200 tysięcy dolarów. Tak mniej więcej działały grupy przestępcze, które atakowały w ten sposób. Natomiast obecnie mówimy już o Ransomware 2.0, czyli ataku, którego celem jest wyciągnięcie informacji, a następnie szantażowanie upublicznieniem tych danych, czy sprzedażą ich na czarnym rynku – wyjaśnił Graul.



– Te ataki również ewoluują, ale przede wszystkim jest to destabilizacja pracy i destabilizacja procesów dnia codziennego. Widzimy, że lotniska nadal wracają do funkcjonowania i przywracają ciągłość działania tych procesów. Tutaj chodziło głównie o odprawy, które uniemożliwiły wykonywanie codziennych czynności – dodał.

Cała „Rozmowa Dnia” od wysłuchania poniżej. Inne znajdują się TUTAJ.

PR PiK – Rozmowa Dnia – Cezary Graul

Region

Torunianie mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W puli prawie 10 milionów złotych

Torunianie mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W puli prawie 10 milionów złotych

2025-09-23, 14:05
Ukradł części rolnicze o wartości kilku tysięcy złotych. Zatrzymali go policjanci z Radziejowa

Ukradł części rolnicze o wartości kilku tysięcy złotych. Zatrzymali go policjanci z Radziejowa

2025-09-23, 13:19
Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

2025-09-23, 11:35
Premier Danii o dronach nad lotniskiem w Kopenhadze: To atak na naszą infrastrukturę krytyczną

Premier Danii o dronach nad lotniskiem w Kopenhadze: To atak na naszą infrastrukturę krytyczną

2025-09-23, 11:21
Jak usprawnić funkcjonowanie miast, powiatów i gmin Samorządowcy debatują o tym w Toruniu

Jak usprawnić funkcjonowanie miast, powiatów i gmin? Samorządowcy debatują o tym w Toruniu

2025-09-23, 10:47
Bezpieczeństwo przede wszystkim. W Inowrocławiu rusza sympozjum

Bezpieczeństwo przede wszystkim. W Inowrocławiu rusza sympozjum

2025-09-23, 09:53
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu we Włocławku Różnica zdań miejskich radnych

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu we Włocławku? Różnica zdań miejskich radnych

2025-09-23, 07:42
Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia. Święto KAS w Bydgoszczy

„Dzięki ich pracy mamy pieniądze m.in. na służbę zdrowia”. Święto KAS w Bydgoszczy

2025-09-22, 21:41
Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

Działacze Konfederacji pod Kuratorium Oświaty: Edukacja zdrowotna to skrajnie lewicowy projekt

2025-09-22, 20:59

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę