Najlepiej wiedzą, co we wsi piszczy. Dzisiaj świętuje ponad 40 tysięcy sołtysek i sołtysów w kraju

2026-03-11, 08:40 Marcin Doliński/DW

Obowiązki sołtysa pełni w kraju ponad 40 tysięcy osób, wśród nich 15 tysięcy kobiet/Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Na ogół rozwiązują problemy mieszkańców, dbają o porządek i reprezentują swoją wieś przed wójtem. 11 marca, w Dniu Sołtysa, świętują. Jaki powinien być sołtys na medal? O to reporter PR PiK pytał mieszkańców powiatu świeckiego.

- Powinien być przyjazny dla wszystkich, wysłuchać każdego, ale różnie teraz z ludźmi bywa. Niektórzy są bardzo roszczeniowi. Musi mieć mocne nerwy i cierpliwość - mówi jedna z mieszkanek.

- Najlepszy jest taki sołtys, który wie wszystko o mieszkańcach, taki, który pomoże w każdej chwili każdemu i taki, który wydaje dyspozycje odpowiednie - wylicza inna.

- To jest służba: muszą reagować, kiedy jest jakaś dziura w drodze, czy gałąź wisi nad linią - zauważa mieszkaniec powiatu świeckiego.



Wszyscy zgadzają się co do tego, że sołtys musi być wytrwały i mieć cechy dobrego organizatora, by skrzyknąć ludzi, kiedy trzeba.



- Czasami musi i tupnąć nogą: żeby przyszli, żeby posłuchali - zauważa mieszkanka sołectwa Wery.



Obowiązki sołtysa pełni w kraju ponad 40 tysięcy osób, wśród nich 15 tysięcy kobiet.