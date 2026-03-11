Pomoc zwalnianym pracownikom bydgoskiego Stomilu oferuje Towarzystwo Ekonomiczne

- Teraz to już jest za późno. Otrzymaliśmy wypowiedzenia z końcem lutego, do końca marca. Jesteśmy w pewnym sensie pracownikami chronionymi: kolega jest inspektorem wydziałowym, ja jestem zakładowym inspektorem. Przyjęliśmy wypowiedzenia z niedowierzaniem. Nigdy nie byliśmy na bezrobociu. Co my możemy? Rozejść się, podać sobie rękę i podziękować za współpracę. - Czujemy wielki smutek, wielki żal. Pomimo naszej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń dla firmy, zostaliśmy zwolnieni - mówili.
Jak mówił Polskiemu Radiu PIK prezes Stomilu Krzysztof Molen, przyczyną problemów firmy są zaniedbania sprzed lat, stary park maszynowy i konkurencja z Azji. Likwidowane są dwa działy produkujące m.in. węże. Zostaje 40 pracowników i dział produkcji mat gumowych. Tymczasem pomoc zwalnianym pracownikom Stomilu oferuje bydgoski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
- Zwalniani pracownicy Stomilu kwalifikują się do wsparcia w ramach projektu, który obecnie realizujemy. Możemy zaoferować zarówno ścieżkę pozostania na rynku pracy w podobnym charakterze, czyli przekwalifikowanie, staże zawodowe w pokrewnej lub innej branży, szkolenia zawodowe i kursy, ale też inną ścieżkę. Jeśli ktoś chciałby zmienić troszeczkę swoje życie zawodowe, to w grę wchodzą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - mówi Agnieszka Kahlau, kierowniczka projektu z zakresu aktywizacji zawodowej.
Na przyszły tydzień planowane jest spotkanie pracowników Stomilu z przedstawicielami urzędu pracy. Prezes Stomilu zapowiedział też zatrudnienie agenta, który miałby pomóc zwalnianym w znalezieniu nowych miejsc pracy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę