Start remontu mostu przez Wisłę we Włocławku opóźniony o ponad miesiąc

2025-12-02, 12:02 Marek Ledwosiński / Redakcja

Remont włocławskiego mostu ma potrwać 13 miesięcy. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Prace miały ruszyć w miniony poniedziałek (1.12.). Wykonawca jest gotowy, ale o przesunięcie terminu poprosiły władze Włocławka.

Urząd chce przeczekać wzmożony ruch okołoświąteczny. Kolejny argument to remont ronda, które wpuszcza ruch samochodów na alternatywną przeprawę szosą po włocławskiej zaporze. Planiści zapomnieli, że prace zbiegną się z remontem mostu.



- W takiej sytuacji płynność przedostanie się mieszkańców na drugą stronę Wisły byłaby utrudniona - mówi Jakub Sztejnwald, główny specjalista ds. kontaktów z mediami UM we Włocławku. - Prace ruszą dopiero od 7 stycznia przyszłego roku.



Wykonawca ma 13 miesięcy od pierwszego grudnia na zakończenie robót. Firma ,,Strabag", która wygrała przetarg, oświadczyła, że mimo miesięcznego opóźnienia startu zmieści się w terminie zakończenia prac, określonym w pierwotnej umowie.





Remont mostu to jedna z największych inwestycji drogowych Włocławka.

Prace pochłoną 37 milionów złotych.