Właśnie rozpoczyna się remont mostu we Włocławku. Wiemy, jak tam się teraz jeździ

Remont mostu potrwa rok, kierowcy musza się liczyć z dużymi utrudnieniami/ fot. UM Włocławek
Do trzech razy sztuka. Po dwukrotnej zmianie terminu, wykonawca prac remontowych na moście we Włocławku poinformował, że rozpocznie je w poniedziałek 12 stycznia.
Drogowcy czekali na poprawę pogody i wreszcie w prognozach widać ocieplenie. Od 12 stycznia na moście obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą musieli podporządkować się sygnalizacji świetlnej i jeździć wahadłowo.
Na początek wykonawca zajmie się organizacją zaplecza potrzebnego drogowcom, montażem rusztowania, a potem rozbiórką kap chodnikowych (elementów zamontowanych na konstrukcji nośnej przeprawy).
- Na realizację zadania pozyskaliśmy 30 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą zadania jest Strabag, międzynarodowa firma z wieloletnim doświadczeniem - informuje włocławski ratusz.
Inwestycja obejmuje:
sfrezowanie nawierzchni,
wymianę dylatacji, które ostatni raz były wymieniane w 1993 roku,
reprofilację płyty,
wymianę izolacji,
przebudowę chodnika,
położenie nowych warstw bitumicznych,
zabezpieczenie antykorozyjne,
instalację nowej iluminacji świetlnej.
Gruntowny remont włocławskiego mostu ma potrwać około roku.
