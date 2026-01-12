Właśnie rozpoczyna się remont mostu we Włocławku. Wiemy, jak tam się teraz jeździ

2026-01-12, 07:55 Redakcja

Remont mostu potrwa rok, kierowcy musza się liczyć z dużymi utrudnieniami/ fot. UM Włocławek

Do trzech razy sztuka. Po dwukrotnej zmianie terminu, wykonawca prac remontowych na moście we Włocławku poinformował, że rozpocznie je w poniedziałek 12 stycznia.

Drogowcy czekali na poprawę pogody i wreszcie w prognozach widać ocieplenie. Od 12 stycznia na moście obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą musieli podporządkować się sygnalizacji świetlnej i jeździć wahadłowo.



Na początek wykonawca zajmie się organizacją zaplecza potrzebnego drogowcom, montażem rusztowania, a potem rozbiórką kap chodnikowych (elementów zamontowanych na konstrukcji nośnej przeprawy).



- Na realizację zadania pozyskaliśmy 30 milionów złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą zadania jest Strabag, międzynarodowa firma z wieloletnim doświadczeniem - informuje włocławski ratusz.



Inwestycja obejmuje:

