Inowrocław. Przedawkowanie środków psychoaktywnych powodem śmierci 31-latka. Tragedia podczas policyjnej interwencji

2025-12-08, 13:25 Monika Siwak / Redakcja

Obraz z kamer, które mieli na sobie policjanci wykazał, że zachowali się prawidłowo. /fot. Archiwum / ilustracyjne

Takie wyniki badań przedstawił śledczym biegły. Wcześniej prokuratorzy informowali, że sekcja zwłok nie wykazała, by ktoś spowodował śmierć mężczyzny.

2 października policjanci zostali wezwani do mieszkania przy ul. Armii Krajowej w Inowrocławiu z powodu zakłócania ciszy nocnej. 31-latek miał demolować lokal i wyrzucać przedmioty na klatkę schodową. Policja przekazywała, że nie reagował na polecenia. Użyto wobec niego siły fizycznej i kajdanek. Po wystąpieniu problemów z oddychaniem udzielono mu pomocy przedmedycznej i wezwano karetkę.



Obraz z kamer, które mieli na sobie funkcjonariusze wykazał, że zachowali się prawidłowo, według wstępnych ustaleń śledczych zgon mężczyzny nie miał związku z ich działaniami. Policjanci będą wkrótce przesłuchani przez prokuratora.