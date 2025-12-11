Rzucił się na policjanta, groził mu niebezpiecznym narzędziem. 55-latek jest w areszcie

2025-12-11, 11:55 Michał Zaręba/Redakcja

55-latkowi grozi do 10 lat więzienia/fot. materiały policji

Na trzy miesiące do aresztu trafił 55-letni torunianin, który we wtorek zranił nożem policjanta. Zaatakował go podczas policyjnej interwencji.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowie za kierowanie gróźb i atak na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grodzi do 10 lat pozbawienia wolności.



Poszkodowany policjant nie odniósł poważniejszych obrażeń.