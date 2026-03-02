Straż graniczna z Bydgoszczy zatrzymała mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy

2026-03-02, 20:29 Dorota Witt

Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali mężczyzn, którzy mieli organizować nielegalne przekraczanie granicy/Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Według funkcjonariuszy na podstawie blisko 10 tys. wyłudzonych dokumentów około 2 tys. cudzoziemców mogło nielegalnie przekroczyć granicę Polski.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn podejrzanych o udział w procederze organizowania nielegalnego przekraczania granicy naszego kraju.



- To efekt konsekwentnie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. Dotychczas w sprawie zatrzymano czterech obywateli Ukrainy - przekazuje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.



Funkcjonariusze informują, że zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym od lutego 2022 roku śledztwie pozwolił na wytypowanie i zatrzymanie podejrzanych — dwóch obywateli Ukrainy w wieku 32 i 37 lat, którzy specjalizowali się w legalizowaniu na terytorium Polski pobytu cudzoziemców wbrew przepisom.



- Mężczyźni w ramach zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyłudzali poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci oświadczeń oraz zezwoleń na pracę poprzez wprowadzanie w błąd wojewodów i pracowników powiatowego urzędu pracy. W oparciu o te dokumenty cudzoziemcy uzyskiwali wizy uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium Polski - przekazują funkcjonariusze.



Do zatrzymań doszło w Warszawie i Koszalinie. Jedna z tych interwencji miała nietypowy przebieg. Jeden z mężczyzn, próbując uniknąć odpowiedzialności, ukrył się w kanapie, ale jego kryjówka szybko została odkryta.



Obaj podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Dostali zakaz opuszczania terytorium Polski.



- Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania - informują funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.