„Mafia śmieciowa” w Pakości. Prokuratura Krajowa zastosowała środki wobec osób z naszego regionu

2026-03-02, 13:56  Marcin Glapiak/BN
Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, wobec czterech osób prokurator zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze/fot. CBŚP

Jak dowiedziało się Polskie Radio PIK, wobec czterech osób prokurator zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Chodzi o osoby z naszego regionu, które działały w ramach „mafii śmieciowej”.

Przez termin „wolnościowe środki zapobiegawcze” należy rozumieć, że podejrzani nie zostali aresztowani, ale pozostają do dyspozycji organów ścigania. Zastosowane środki podjęto wobec byłego burmistrza Pakości, dwóch prezesów gminnej spółki zarządzającej gospodarką odpadami oraz właścicielki nieruchomości, która udostępniła teren pod nielegalny proceder. Do zatrzymania doszło 27 stycznia tego roku.

Prokuratura nie udziela dalszych szczegółowych informacji w tej sprawie. Przypomnijmy, przesłuchane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się składowaniem nielegalnych odpadów.

