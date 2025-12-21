Wypatrzyli pliszkę górską i tracza długodziobego. Całą grupą wybrali się na spacer ornitologiczny [zdjęcia]

2025-12-21, 16:58  Tatiana Adonis/Redakcja
Wyprawa ornitologiczna w okolice Brdyujścia/fot. Tatiana Adonis

Wyprawa ornitologiczna w okolice Brdyujścia/fot. Tatiana Adonis

Zrobili przerwę od lepienia pierogów, smażenia karpia i zakupów. Świąteczną krzątaninę zamienili na spacer ornitologiczny.

Grupa miłośników przyrody wyruszyła w niedzielę rano w teren, by obserwować ptaki. Wyposażeni w aparaty fotograficzne, lornetki i lunety, przemierzali okolice Brdyujścia w Bydgoszczy. Na terenach otoczonych wodami Brdy i Wisły natrafili na wiele gatunków ptaków.

- Dostrzegliśmy pliszkę górską, a to rzadki ptak do zobaczenia w Bydgoszczy – mówili uczestnicy wyprawy. – Dużo ptaków wypatrzyliśmy dzisiaj. Tracz długodzioby płynie. Leciało całe stado żurawi, czapla biała, czapla siwa, mnóstwo kaczek. Obserwacja ptaków to świetny sposób na odstresowanie...

Na wyprawę ornitologiczną zabrał zainteresowanych Dawid Kilon, bydgoski ornitolog, fotograf oraz autor książek przyrodniczych. Kolejna - w przyszłym roku.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Wyprawa ornitologiczna w okolice Brdyujścia/fot. Tatiana Adonis Wyprawa ornitologiczna w okolice Brdyujścia/fot. Tatiana Adonis Wyprawa ornitologiczna w okolice Brdyujścia/fot. Tatiana Adonis Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon Ptaki wypatrzone podczas spaceru/fot. Dawid Kilon

