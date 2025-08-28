Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przyciąga miłośników wypoczynku i ptaków

2025-08-28, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras / Redakcja

Tak prezentuje się teren Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. / Fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Choć jego powierzchnię zajmują w ponad 60 proc. lasy, to nie one są jego głównym atutem. Park słynie z wydm śródlądowych, tworzących ciekawą rzeźbę terenu, a także z różnorodnych jezior.

- Na terenie parku znajdują się 43 zbiorniki wodne. Jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów jest jezioro Skrzyneckie. Oprócz tego mamy jezioro Goreńskie, jezioro Lubiechowskie... Cały ciąg jezior polodowcowych, rynnowych - opowiada Ewelina Pawlata, która oprowadzała naszą reporterkę. - Ewenementem na skalę światową jest jezioro Gościąż. To rezerwat geomorfologiczny dość młody, bo utworzony w 2000 roku. Charakteryzuje się szczególnym odkładaniem lamin, osadów dennych. Dzięki temu możemy rok po roku odtworzyć całą historię tego jeziora.



Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy to wymarzone miejsce nie tylko dla miłośników wypoczynku nad wodą, ale także dla obserwacji ptaków. Przyciąga szczególnie jezioro Rakutowskie. Spotkamy tutaj 120 gatunków lęgowych i 30 regularnie pojawiających się na przelotach.



- Jezioro Rakutowskie to bardzo dużo zbiornik, bardzo płytki. W pobliżu jest parking i wieża widokowa, z której można obserwować ptaki - mówi Ewelina Pawlata. - Zachęcamy do zabrania lornetek.



W parku organizowane są też ciekawe wydarzenia - we wrześniu kolejne z nich czekają na chętnych.



Więcej szczegółów posłuchacie poniżej.



Pozostałe odcinki naszego przewodnika znajdziecie TUTAJ.