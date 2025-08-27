Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu?

Pozostałe odcinki naszego przewodnika po regionie są dostępne

Naszym przewodnikiem po twierdzy był Piotr Łukiewski.– Historia twierdzy sięga w pierwszego rozbioru Polski. Wtedy te tereny znalazły się w granicach Prus. Budowę rozpoczęto w 1776 roku. Planowano ją na cztery lata, ale przedłużyło się do dziesięciu. To efekt m.in. źródlisk, które utrudniały prace – o historii opowiedział przewodnik.A co można konkretnie zobaczyć w fortyfikacji? – Twierdza zajmuje dość spory obszar. Turysta spędzi w niej do trzech godzin. Jest przygotowanych kilka tras, po których turyści są oprowadzani. Trasy przygotowano w taki sposób, aby turysta skorzystał praktycznie z każdych elementów – systemu przejazdu bramnych, systemu tuneli komunikacyjnych itd. – opisał Łukiewski.– Grudziądzka twierdza to jest twierdza bastionowa. Na sporym obszarze nie mamy w zasadzie z czym jej porównać. Cechą charakterystyczną, odróżniającą tę twierdzę od pozostałych, jest właśnie troszeczkę inna filozofia budowy – dodał.