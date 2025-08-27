Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu?

2025-08-27, 09:00  Tomasz Kaźmierski/Redakcja
Co kryje w sobie Twierdza Grudziądz?/fot. Wikipedia

Co kryje w sobie Twierdza Grudziądz?/fot. Wikipedia

Twierdza Grudziądz została zbudowana w XVIII wieku przez Prusaków jako część systemu obronnego mającego chronić granice państwa. Składała się z licznych bastionów, umocnień ziemnych i podziemnych tuneli. Choć część tej potężnej fortyfikacji została zniszczona lub zasypana, do dziś zachowały się niektóre elementy, m.in. cytadela, którą można zwiedzać. To ważny zabytek militarny i świadectwo burzliwej historii.

Naszym przewodnikiem po twierdzy był Piotr Łukiewski.

– Historia twierdzy sięga w pierwszego rozbioru Polski. Wtedy te tereny znalazły się w granicach Prus. Budowę rozpoczęto w 1776 roku. Planowano ją na cztery lata, ale przedłużyło się do dziesięciu. To efekt m.in. źródlisk, które utrudniały prace – o historii opowiedział przewodnik.

A co można konkretnie zobaczyć w fortyfikacji? – Twierdza zajmuje dość spory obszar. Turysta spędzi w niej do trzech godzin. Jest przygotowanych kilka tras, po których turyści są oprowadzani. Trasy przygotowano w taki sposób, aby turysta skorzystał praktycznie z każdych elementów – systemu przejazdu bramnych, systemu tuneli komunikacyjnych itd. – opisał Łukiewski.

– Grudziądzka twierdza to jest twierdza bastionowa. Na sporym obszarze nie mamy w zasadzie z czym jej porównać. Cechą charakterystyczną, odróżniającą tę twierdzę od pozostałych, jest właśnie troszeczkę inna filozofia budowy – dodał.

Pozostałe odcinki naszego przewodnika po regionie są dostępne TUTAJ.

Materiał Tomasza Kaźmierskiego

Grudziądz

Region

Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

2025-08-27, 08:29
W Brodnicy aż uszy puchną Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

W Brodnicy aż uszy puchną! Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

2025-08-27, 07:50
Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

2025-08-27, 07:00
Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

2025-08-26, 21:25
Sprawa napadu i pobicia bydgoskiego społecznika. Ostatnia rozprawa w sądzie

Sprawa napadu i pobicia bydgoskiego społecznika. Ostatnia rozprawa w sądzie

2025-08-26, 20:45
Pół godziny za darmo. Włocławek robi ukłon w stronę zmotoryzowanych mieszkańców

Pół godziny za darmo. Włocławek robi ukłon w stronę zmotoryzowanych mieszkańców

2025-08-26, 19:12
Coraz mniej wody w Wiśle, ale flisacy i armatorzy się nie poddają. Jeszcze pływają

Coraz mniej wody w Wiśle, ale flisacy i armatorzy się nie poddają. Jeszcze pływają!

2025-08-26, 18:59
Młodzież gotowa do służby. Wojskowy obóz w Toruniu [zdjęcia, wideo]

Młodzież gotowa do służby. Wojskowy obóz w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2025-08-26, 18:27
Kujawsko-pomorski ambulans jedzie na front. Będzie służyć żołnierzom na Ukrainie [zdjęcia]

Kujawsko-pomorski ambulans jedzie na front. Będzie służyć żołnierzom na Ukrainie [zdjęcia]

2025-08-26, 17:39

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę