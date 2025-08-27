Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu?
Twierdza Grudziądz została zbudowana w XVIII wieku przez Prusaków jako część systemu obronnego mającego chronić granice państwa. Składała się z licznych bastionów, umocnień ziemnych i podziemnych tuneli. Choć część tej potężnej fortyfikacji została zniszczona lub zasypana, do dziś zachowały się niektóre elementy, m.in. cytadela, którą można zwiedzać. To ważny zabytek militarny i świadectwo burzliwej historii.
– Historia twierdzy sięga w pierwszego rozbioru Polski. Wtedy te tereny znalazły się w granicach Prus. Budowę rozpoczęto w 1776 roku. Planowano ją na cztery lata, ale przedłużyło się do dziesięciu. To efekt m.in. źródlisk, które utrudniały prace – o historii opowiedział przewodnik.
A co można konkretnie zobaczyć w fortyfikacji? – Twierdza zajmuje dość spory obszar. Turysta spędzi w niej do trzech godzin. Jest przygotowanych kilka tras, po których turyści są oprowadzani. Trasy przygotowano w taki sposób, aby turysta skorzystał praktycznie z każdych elementów – systemu przejazdu bramnych, systemu tuneli komunikacyjnych itd. – opisał Łukiewski.
– Grudziądzka twierdza to jest twierdza bastionowa. Na sporym obszarze nie mamy w zasadzie z czym jej porównać. Cechą charakterystyczną, odróżniającą tę twierdzę od pozostałych, jest właśnie troszeczkę inna filozofia budowy – dodał.
