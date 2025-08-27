Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

2025-08-27, 07:00 Redakcja

Radny sejmiku województwa Jarosław Wenderlich/fot. Archiwum

O sprawie jest głośno od ponad pięciu lat. To wtedy poseł Łukasz Schreiber i obecny radny wojewódzki Jarosław Wenderlich zaczęli zabiegać o to, by w stolicy upamiętniono Bydgoszcz. Jest szansa, że tym razem się uda.

Jak zawiadamia w swoich mediach społecznościowych Jarosław Wenderlich:

„28 sierpnia 2025 r. (czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Warszawska (p. IV), odbędzie się XXV posiedzenie Rady m.st. Warszawy. W porządku obrad sesji znajduje się nadanie nazwy Rondo Bydgoskie. O upamiętnienie Bydgoszczy w Stolicy pierwszy raz wystąpiłem z posłem Łukaszem Schreiberem ponad 5 lat temu. Młyny urzędnicze mielą powoli, a liczna korespondencja trwała, ale jak wszystko pójdzie w czwartek pomyślnie, sprawa uzyska pozytywny finał. Trzymajmy kciuki za radnych Stolicy."

