Wybryk zmienił życie nastolatka. Festyn ma pomóc zebrać środki na potrzebne leczenie

2025-08-27, 10:25  Monika Siwak/Redakcja
Festyn dla Piotrka ma pomóc zebrać środki na rehabilitację nastolatka/fot. nadesłane

Festyn dla Piotrka ma pomóc zebrać środki na rehabilitację nastolatka/fot. nadesłane

„Nie oceniaj. Pomóż” – to hasło akcji na rzecz 16-letniego Piotra, który poważnie uszkodził kręgosłup po skoku do jeziora w Czarżu. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia.

„Ja nie chcę skończyć na wózku. BŁAGAM – to były pierwsze słowa Piotra po wyciągnięciu go z wody…” – czytamy w opisie zbiórki dla ucznia trzeciej klasy mundurowej bydgoskiego technikum. Marzy on, by pomagać innym. „Jedna niefortunna decyzja zmieniła wszystko”.

W czwartek o 16:00 w Dąbrowie Chełmińskiej rozpocznie się festyn, podczas którego będą zbierane pieniądze na rehabilitację nastolatka.

– Wpadłem na taki pomysł razem z jego przyjaciółmi od razu. Zaczynamy od godziny 16:00 do 21:00. Dmuchańce, kraina zjeżdżalni, malowanie buzi, brokatowe tatuaże dla dzieciaczków, słodki poczęstunek, popcorn, deszcz baniek mydlanych, wszyscy razem zatańczymy zumbę, będzie można skosztować kiełbaskę z grilla. Na koniec koncert MM Band – do przyjścia do Strefy Dąbrowa zachęca organizator wydarzenia Paweł Beska.

Piotrek ma złamane dwa kręgi szyjne i jeden lędźwiowy. W bydgoskim szpitalu trwa walka o każdy procent sprawności nastolatka. Pieniądze potrzebne są na rehabilitację i specjalistyczny sprzęt.

Zainteresowani wsparciem zbiórki mogą wpłacić pieniądze pod tym adresem.

Plakat wydarzenia:facebook 1756201841248 7366044407560346324

Paweł Beska o festynie. Materiał Moniki Siwak

Region

Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21
Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37
Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54
Coraz więcej cudzoziemców w ZUS-ie. Już ponad milion pracuje w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców w ZUS-ie. Już ponad milion pracuje w Polsce

2025-08-27, 09:42
Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu

Fortyfikacja nieodkryta przez wielu, nawet mieszkańców. Co kryje w sobie twierdza w Grudziądzu?

2025-08-27, 09:00
Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

2025-08-27, 08:29
W Brodnicy aż uszy puchną Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

W Brodnicy aż uszy puchną! Hałasują motocykle i podrasowane auta. Miasto zleciło pomiary

2025-08-27, 07:50
Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

Jarosław Wenderlich: W czwartek warszawscy radni zajmą się sprawą bydgoskiej ulicy - w stolicy

2025-08-27, 07:00
Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

Śmierć po policyjnym pościgu. Jesienią lekarze z Grudziądza mają stanąć przed sądem

2025-08-26, 21:25

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę