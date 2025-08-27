Wybryk zmienił życie nastolatka. Festyn ma pomóc zebrać środki na potrzebne leczenie

2025-08-27, 10:25 Monika Siwak/Redakcja

Festyn dla Piotrka ma pomóc zebrać środki na rehabilitację nastolatka/fot. nadesłane

„Nie oceniaj. Pomóż” – to hasło akcji na rzecz 16-letniego Piotra, który poważnie uszkodził kręgosłup po skoku do jeziora w Czarżu. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia.

„Ja nie chcę skończyć na wózku. BŁAGAM – to były pierwsze słowa Piotra po wyciągnięciu go z wody…” – czytamy w opisie zbiórki dla ucznia trzeciej klasy mundurowej bydgoskiego technikum. Marzy on, by pomagać innym. „Jedna niefortunna decyzja zmieniła wszystko”.



W czwartek o 16:00 w Dąbrowie Chełmińskiej rozpocznie się festyn, podczas którego będą zbierane pieniądze na rehabilitację nastolatka.



– Wpadłem na taki pomysł razem z jego przyjaciółmi od razu. Zaczynamy od godziny 16:00 do 21:00. Dmuchańce, kraina zjeżdżalni, malowanie buzi, brokatowe tatuaże dla dzieciaczków, słodki poczęstunek, popcorn, deszcz baniek mydlanych, wszyscy razem zatańczymy zumbę, będzie można skosztować kiełbaskę z grilla. Na koniec koncert MM Band – do przyjścia do Strefy Dąbrowa zachęca organizator wydarzenia Paweł Beska.



Piotrek ma złamane dwa kręgi szyjne i jeden lędźwiowy. W bydgoskim szpitalu trwa walka o każdy procent sprawności nastolatka. Pieniądze potrzebne są na rehabilitację i specjalistyczny sprzęt.



Zainteresowani wsparciem zbiórki mogą wpłacić pieniądze pod tym adresem.



Plakat wydarzenia: