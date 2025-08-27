Coraz więcej cudzoziemców w ZUS-ie. Już ponad milion pracuje w Polsce

2025-08-27, 09:42 Damian Klich/Redakcja

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce/fot. ilustracyjna, ZUS

Rekord cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS-ie. Ponad 1,2 miliona pracuje legalnie w Polsce. Na koniec czerwca tego roku w kujawsko-pomorskiem ubezpieczeniem społecznym objętych było ponad 48 tysięcy osób.

Jakie narodowości znalazły się na podium? – Najliczniejszą grupę cudzoziemców w statystykach wciąż stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca tego roku było ich 818 tysięcy w skali kraju i ponad 32,4 tysiąca w województwie kujawsko-pomorskim – powiedziała Krystyna Michałek, rzecznik kujawsko-pomorskiego oddziału ZUS.



– Drugie miejsce zajmują Białorusini – ponad 136 tysięcy w Polsce, w tym 3,6 tysiąca osób w regionie. Trzecią najliczniejszą grupą są Gruzini. Ich liczba to 26,6 tysiąca. W województwie kujawsko-pomorskim miejsce to przypadło obywatelom Indii – 1,2 tysiąca osób – dodała.



Cudzoziemcy w regionie najczęściej zatrudniani są na etatach, a prawie 2,8 tysiąca obcokrajowców prowadzi swoje firmy.