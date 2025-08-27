Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37  Redakcja
Włocławek będzie realizował projekt, dzięki któremu poprawi się jakość wody w mieście/fot: wloclawek.eu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku uzyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i zapewnienie mieszkańcom Włocławka nowoczesnego, niezawodnego systemu dostaw wody.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, przebudowę i renowację ponad 35 kilometrów sieci wodociągowych, zakup sprzętu i oprogramowania do wykrywania strat wody, doposażenie laboratorium badania wody oraz działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody.

Z efektów projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta, turyści oraz przedsiębiorcy, a także środowisko naturalne.

Dzięki modernizacji systemu poprawi się jakość i niezawodność dostaw wody, zmniejszą się straty wody, a badania laboratoryjne zyskają na jakości.

Efektem projektu będzie sprawniejszy, bardziej ekologiczny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odpowiadający na potrzeby społeczne i środowiskowe.

Wartość projektu: 79 420 088,59 złotych
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 42 030 005,07 złotych

