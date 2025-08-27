Projekt „Celulozowa” idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

2025-08-27, 15:50  Agnieszka Marszał/Redakcja
We Włocławku będą kolejne miejskie mieszkania na tani wynajem. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa siódmego, ostatniego bloku przy ul. Celulozowej. Pieniądze na inwestycję już są – powiedział prezydent Krzysztof Kukucki.

– Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, czyli spółka należąca do miasta, pozyskała z funduszu dopłat ponad 16 milionów złotych na budowę siódmego bloku. To już ostatni etap projektu „Celulozowa”. Budynek będzie wyjątkowy, efektywny energetycznie – stwierdził Kukucki.

– Pozostałą kwotę na realizację tego zadania pozyskaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy 80% z funduszu dopłat, 15% z KPO i wkład własny tj. pozostałą część. Jeszcze w tym miesiącu spodziewamy się dokumentacji wykonawczej, technicznej. W połowie września zakładamy ogłoszenie przetargu na budowę – dodał prezydent.

Blok powstanie z prefabrykatów, więc, jak zapowiedział prezydent Włocławka, mieszkania powinny być gotowe pod koniec przyszłego roku. Wcześniej, w połowie roku, miasto ogłosi nabór wniosków o najem.

