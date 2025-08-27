Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54 Redakcja

Plac Wolności w Bydgoszczy znów ze zmianami (jw)

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poinformował o kolejnym zamknięciu ulicy Plac Wolności. Od 1 września rozpoczną się tam kolejne prace.

W komunikacie zaznaczono, że do ulicy Gdańskiej kierowcy nie dojadą zarówno od Gimnazjalnej, jak i Ks. Piotra Skargi. Poprowadzone zostaną objazdy ulicami 3. Maja, Jagiellońską 19 marca 1981 r. oraz Parkową.



Martwić nie muszą się mieszkańcy. Udostępniony zostanie dojazd do Placu Wolności 7.



Zmiany następują w związku z kolejnymi pracami na samym Placu Wolności. Decyzje wchodzą w życie 1 września. Nie podano, jak długo będą one trwały.



Zmiany, które wejdą w życie 1 września:



