Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł

2025-08-28, 12:13 Marcin Kupczyk / Redakcja

Inwestycja obejmie m.in. przebudowę i renowację ponad 35 km sieci wodociągowych we Włocławku. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Dzięki tym środkom, poprawi się jakość i niezawodność dostaw wody, zmniejszą się jej straty, a badania laboratoryjne będą dokładniejsze.

Prace obejmą modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, przebudowę i renowację ponad 35 km sieci wodociągowych, zakup sprzętu i oprogramowania do wykrywania strat wody, doposażenie laboratorium badania wody, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody.



Wartość projektu to ponad 79 milionów złotych. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - ponad 42 miliony.