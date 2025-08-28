Będzie lepsza woda we Włocławku. Miasto zrealizuje inwestycję za 79 mln zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji uzyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Dzięki tym środkom, poprawi się jakość i niezawodność dostaw wody, zmniejszą się jej straty, a badania laboratoryjne będą dokładniejsze.
Prace obejmą modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody „Zawiśle”, przebudowę i renowację ponad 35 km sieci wodociągowych, zakup sprzętu i oprogramowania do wykrywania strat wody, doposażenie laboratorium badania wody, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody.
Wartość projektu to ponad 79 milionów złotych. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich - ponad 42 miliony.