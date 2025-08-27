Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się „Gryzomir” i pierwsza mała rzeźba

2025-08-27, 14:28 Marcin Glapiak/Redakcja

Myszy z brązu pojawią się w Kruszwicy/fot. Facebook/Gmina Kruszwica

Myszy opanują Kruszwicę. W środę w Grodzie Popiela zaprezentowano nową odsłonę „Gryzomira”, czyli kruszwickiej maskotki. Odsłonięto też miniaturowy pomnik gryzonia. W najbliższym czasie małe myszy z brązu będą instalowane w różnych częściach Kruszwicy.

Pierwsza rzeźba została umieszczona przy Mysiej Wieży. Jej autorem jest Zbigniew Dolski. Za wygląd „Gryzomira” odpowiada z kolei Michał Matuszak.



Przy prezentacji maskotki i odsłonięciu rzeźby był m.in. burmistrz miasta, Mikołaj Bogdanowicz. – Nasza maskotka będzie obecna w przedszkolach, na wydarzeniach i na imprezach. Chcieliśmy też, żeby nasi turyści i mieszkańcy mogli te myszy podziwiać w naszej przestrzeni – powiedział podczas uroczystości Bogdanowicz.



W najbliższy weekend w Kruszwicy odbędzie się „Polowanie na Myszy”, czyli zawody i pokazy łucznicze z udziałem grup rekonstrukcyjnych.