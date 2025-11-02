Kruszwica stawia na rozwój. W planach budowa portu jachtowego i stadionu za 10 mln zł

2025-11-02, 19:55  Marcin Glapiak / Redakcja
Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum

Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum

Przypomnijmy gmina kilka miesięcy temu zakupiła teren pod Mysią Wieżą od prywatnego przedsiębiorcy. W tym miejscu ma powstać komercyjny obiekt nawiązujący do dawnych dziejów Grodu Popiela.

Wszystko poprzedzą jednak prace archeologiczne. Gmina stawia też na przebudowę rynku i infrastruktury sportowej.

- W przyszłym roku rozpoczniemy budowę naszego stadionu. Już dawno powinno to zostać zrobione - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - Powstanie stadion lekkoatletyczny z nową trybuną i zapleczem dla sportowców. Myślę, że ta inwestycje może kosztować nawet 10 mln zł.

Z kolei przy jeziorze Gopło wkrótce powstanie slip do wodowania łodzi. W najbliższych latach Kruszwica chce też rozpocząć budowę mariny, czyli portu jachtowego.

Mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy.

Region

Marka turystyczna Bory Tucholskie rozwija skrzydła. Ma przyciągać coraz więcej osób

Marka turystyczna „Bory Tucholskie" rozwija skrzydła. Ma przyciągać coraz więcej osób

2025-11-02, 21:43
Kolejne wypadki na drogach w regionie. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń

Kolejne wypadki na drogach w regionie. Na szczęście obyło się bez poważniejszych obrażeń

2025-11-02, 20:03
Cmentarz na Rudaku. To tu spoczywają producenci cegieł, które służyły do budowy toruńskich fortów

Cmentarz na Rudaku. To tu spoczywają producenci cegieł, które służyły do budowy toruńskich fortów

2025-11-02, 18:41
Wypadek w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd

Wypadek w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd

2025-11-02, 16:54
Wypadek dwóch samochodów na DK 15 pod Strzelnem. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

Wypadek dwóch samochodów na DK 15 pod Strzelnem. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

2025-11-02, 15:44
Kwesta na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Każde kilka złotych jest ważne

Kwesta na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Każde kilka złotych jest ważne

2025-11-02, 13:25
Za nami dwa dni Akcji Znicz. 31 października i 1 listopada na drogach regionu bez ofiar śmiertelnych

Za nami dwa dni Akcji Znicz. 31 października i 1 listopada na drogach regionu bez ofiar śmiertelnych

2025-11-02, 11:57
Bydgoszcz. Dwie osoby poparzone podczas nocnego pożaru hali magazynowej warsztatu wulkanizacyjnego

Bydgoszcz. Dwie osoby poparzone podczas nocnego pożaru hali magazynowej warsztatu wulkanizacyjnego

2025-11-02, 09:54
Toruńska kwesta już podliczona. Pieniądze pozwolą na kontynuację zeszłorocznych prac

Toruńska kwesta już podliczona. Pieniądze pozwolą na kontynuację zeszłorocznych prac

2025-11-02, 09:26

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę