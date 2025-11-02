Kruszwica stawia na rozwój. W planach budowa portu jachtowego i stadionu za 10 mln zł

2025-11-02, 19:55 Marcin Glapiak / Redakcja

Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum

Przypomnijmy gmina kilka miesięcy temu zakupiła teren pod Mysią Wieżą od prywatnego przedsiębiorcy. W tym miejscu ma powstać komercyjny obiekt nawiązujący do dawnych dziejów Grodu Popiela.

Wszystko poprzedzą jednak prace archeologiczne. Gmina stawia też na przebudowę rynku i infrastruktury sportowej.



- W przyszłym roku rozpoczniemy budowę naszego stadionu. Już dawno powinno to zostać zrobione - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - Powstanie stadion lekkoatletyczny z nową trybuną i zapleczem dla sportowców. Myślę, że ta inwestycje może kosztować nawet 10 mln zł.



Z kolei przy jeziorze Gopło wkrótce powstanie slip do wodowania łodzi. W najbliższych latach Kruszwica chce też rozpocząć budowę mariny, czyli portu jachtowego.