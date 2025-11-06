Andrzej Lepper patronem ronda w Kobylnikach pod Kruszwicą? Chce tego jeden z radnych

2025-11-06, 16:44 Marcin Glapiak / Redakcja

Panorama Kruszwicy. / Fot. Gmina Kruszwica

Radny Marcin Wroński złożył w tej sprawie już wniosek do burmistrza Kruszwicy. Przypomina, że kiedyś lider Samoobrony walczył o interesy rolników tej gminy.

- To rondo jest bardzo mocno związane z postacią ś.p. byłego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, ponieważ bardzo często organizował i uczestniczył tam w strajkach i blokadach zakładów tłuszczowych - mówi radny Wroński.



Burmistrz Kruszwicy, Mikołaj Bodanowicz, uważa, że pomył z nadaniem nazwy ronda w Kobylnikach imieniem Andrzeja Leppera należy przedyskutować z radnymi.



- Nie decyduje o tym ani Urząd Miejski, ani burmistrz Kruszwicy, tylko Rada Miejska - mówi Mikołaj Bogdanowicz.



A co o pomyśle radnego powiatowego sądzą sami mieszkańcy Kruszwicy? Posłuchajcie poniżej.