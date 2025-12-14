Widmo dwugodzinnego strajku w Kauflandzie. Byliśmy w markecie. Klienci nie zauważyli protestu

Związki zawodowe sieci Kaufland zapowiadały na niedzielę 14 grudnia dwugodzinny strajk/fot. Pixabay
Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników sklepów Kaufland związkowcy zapowiadali na niedzielne (14 grudnia) południe. Miał trwać do godz. 14.00.
Związki zawodowe zwracają uwagę, że pracownicy w całej Polsce skarżą się na niskie wynagrodzenia oraz złe warunki pracy. Od sierpnia trwają rozmowy mediacyjne, a jednym z postulatów jest podwyżka wynagrodzeń o 1200 złotych. Przewodniczący międzyzakładowej organizacji OPZZ Konfederacja Pracy Wojciech Jędrusiak powiedział Polskiemu Radiu, że dzisiejszy strajk ostrzegawczy to odpowiedź na brak zaangażowania ze strony spółki:
- Pracodawca w ogóle nie przygotował się do rozmów, nie miał przygotowanych danych, nie było żadnych konkretów na stole, w związku z tym zdecydowaliśmy się na taki krok, żeby ten strajk przeprowadzić i żeby zmotywować w jakiś sposób zarząd do poważnego przyjrzenia się sytuacji pracowników, ponieważ ona jest obecnie bardzo ciężka.
Dyrekcja spółki jest jednak innego zdania i uważa, że decyzja związków o przeprowadzeniu strajku jest zaskoczeniem. Dyrektor Pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska, Katarzyna Łosińska-Burdzy podkreśliła jednak, że klienci nie powinni mieć dziś problemu ze zrobieniem zakupów:
- Zakładamy, że ewentualne dwugodzinny strajk ostrzegawczy będzie miał charakter ograniczony i obejmie jedynie część marketów. Zrobimy wszystko, aby klienci nie odczuli żadnych niedogodności. Nasz zespół będzie przygotowany na to, by reagować na bieżąco tak, aby obsługa przebiegała sprawnie.
W czwartek (11.12) zarząd Kauflandu ogłosił noworoczne podwyżki dla ponad 12 tysięcy pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz porządkowych. Taka decyzja może mieć znacznie przy dalszych rozmowach, które odbędą się w poniedziałek. (15.12)
Sklepy Kaufland w Bydgoszczy działały normalnie. Odwiedziliśmy market przy Solskiego. Pracownicy byli przy kasach i za ladą stoisk, rozkładali towar na sali. Klienci nie słyszeli o zapowiadanym proteście. Szefowa sklepu nie chciała wypowiadać się do mikrofonu. Pracownicy nie chcieli mówić o strajku czy warunkach pracy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę