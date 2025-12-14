Widmo dwugodzinnego strajku w Kauflandzie. Byliśmy w markecie. Klienci nie zauważyli protestu

2025-12-14, 14:00 Monika Siwak/IAR/Redakcja

Związki zawodowe sieci Kaufland zapowiadały na niedzielę 14 grudnia dwugodzinny strajk/fot. Pixabay

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników sklepów Kaufland związkowcy zapowiadali na niedzielne (14 grudnia) południe. Miał trwać do godz. 14.00.

Związki zawodowe zwracają uwagę, że pracownicy w całej Polsce skarżą się na niskie wynagrodzenia oraz złe warunki pracy. Od sierpnia trwają rozmowy mediacyjne, a jednym z postulatów jest podwyżka wynagrodzeń o 1200 złotych.

Przewodniczący międzyzakładowej organizacji OPZZ Konfederacja Pracy Wojciech Jędrusiak powiedział Polskiemu Radiu, że dzisiejszy strajk ostrzegawczy to odpowiedź na brak zaangażowania ze strony spółki:



- Pracodawca w ogóle nie przygotował się do rozmów, nie miał przygotowanych danych, nie było żadnych konkretów na stole, w związku z tym zdecydowaliśmy się na taki krok, żeby ten strajk przeprowadzić i żeby zmotywować w jakiś sposób zarząd do poważnego przyjrzenia się sytuacji pracowników, ponieważ ona jest obecnie bardzo ciężka.



Dyrekcja spółki jest jednak innego zdania i uważa, że decyzja związków o przeprowadzeniu strajku jest zaskoczeniem. Dyrektor Pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska, Katarzyna Łosińska-Burdzy podkreśliła jednak, że klienci nie powinni mieć dziś problemu ze zrobieniem zakupów:



- Zakładamy, że ewentualne dwugodzinny strajk ostrzegawczy będzie miał charakter ograniczony i obejmie jedynie część marketów. Zrobimy wszystko, aby klienci nie odczuli żadnych niedogodności. Nasz zespół będzie przygotowany na to, by reagować na bieżąco tak, aby obsługa przebiegała sprawnie.



W czwartek (11.12) zarząd Kauflandu ogłosił noworoczne podwyżki dla ponad 12 tysięcy pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz porządkowych. Taka decyzja może mieć znacznie przy dalszych rozmowach, które odbędą się w poniedziałek. (15.12)



Sklepy Kaufland w Bydgoszczy działały normalnie. Odwiedziliśmy market przy Solskiego. Pracownicy byli przy kasach i za ladą stoisk, rozkładali towar na sali. Klienci nie słyszeli o zapowiadanym proteście.

Szefowa sklepu nie chciała wypowiadać się do mikrofonu. Pracownicy nie chcieli mówić o strajku czy warunkach pracy.



Więcej w relacji Moniki Siwak.

