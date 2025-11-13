Walczyli o wolną Polskę. Uroczystość z okazji 44 rocznicy toruńskiego strajku rolników [zdjęcia]

2025-11-13, 19:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Pod tablicą na Skwerze Solidarności Rolników Indywidualnych w Toruniu, byli opozycjoniści, parlamentarzyści i samorządowcy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze./fot. Solidarni - Toruń Pamięta/Facebook

Mijają 44 lata od protestu rolników w budynku Cukrowni Toruńskich. Strajk rozpoczął się 12 listopada 1981 roku, a skończył się brutalną pacyfikacją w chwili wprowadzenia stanu wojennego. Pod tablicą na Skwerze Solidarności Rolników Indywidualnych w Toruniu, byli opozycjoniści, parlamentarzyści i samorządowcy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

- Strajk poruszył w 1981 roku całą naszą wiejską społeczność - przypomina Michał Grabianka, prezes Stowarzyszenia „Solidarni-Wieś Pamięta". - Wtedy walczyliśmy przede wszystkim o zrównanie sektorów, o prawo do własności, o religię w szkołach, o religię w wojsku. Walczyliśmy o wszystkie te sprawy, które były związane z emeryturami rolnymi. Wtedy udawało się nam pewne rzeczy uzgadniać, ale nie udało się nam ich załatwić.



- Strajk został rozpędzony 13 grudnia, po wprowadzeniu stanu wojennego. Część tych działaczy została internowana. Co roku spotykamy się już od 44 lat, by upamiętniać ten strajk i ten udział polskich rolników również z regionu: z Torunia, z okolic, którzy włączyli się do tego całego nurtu panującego wtedy w Polsce. Ten nurt prowadził do walki o wolną, suwerenną Polskę - mówił były minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.