Protest maszynistów w Bydgoszczy. „Rząd doprowadzi do unicestwienia spółki Cargo” [wideo]

2025-07-28, 12:15 Tatiana Adonis/Redakcja

Protest maszynistów w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Maszyniści kolejowi blokowali w Bydgoszczy ul. Kamienną na wysokości przejazdu kolejowego przy ul. Inwalidów. To element ogólnopolskiego protestu – zdaniem związkowców rząd prowadzi antykolejową politykę, faworyzując drogowy transport towarów.

Strajkujący żądają reformy polityki transportowej państwa, zmierzającej do stworzenia zrównoważonego rynku przewozów.



– 100 tirów na drodze to jeden pociąg na torach. Mówi się o zielonej energii, o Zielonym Ładzie, o tym, żeby była jak najmniejsza emisja spalin, a puszcza się 100 tirów z ciężkimi ładunkami zamiast jednego pociągu – mówi jeden z pikietujących.



– Wielokrotnie występowaliśmy z różnego rodzaju pismami, petycjami – nie dało to żadnych rezultatów, więc to gest rozpaczy, [sprzeciw] wobec likwidacji kolei towarowej, ale również – likwidacji spółki Cargo – tłumaczy Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. – Nie mamy już innych narzędzi, chcemy zademonstrować, że na drogach dzisiaj są dwa miliardy towarów, na kolei – 200 milionów. Jest kolejny spadek (przewozu towarów na kolei – przyp. red.) o kolejne pięć procent – czyli polityka antykolejowa rządu jest skuteczna i doprowadzi do tego, że w najbliższym czasie spółka Cargo zostanie unicestwiona – ocenia.



Pikieta trwała od 10:00 do 14:00. Protest będzie kontynuowany we wtorek i w środę. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W czasie pikiety Kamienna jest nieprzejezdna od ul. Łęczyckiej do ul. Wyszyńskiego. Policja kieruje objazdami.



Protesty maszynistów odbywają się w 17 miejscach kraju.

Relacja Tatiany Adonis