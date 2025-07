Protest maszynistów. Od poniedziałku utrudnienia w Bydgoszczy

2025-07-27, 21:51 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Utrudnienia na ul. Kamiennej potrwają do środy (30 lipca). / Fot. Ilustracyjne

Blokady można spodziewać się na ul. Kamiennej między godz. 10 a 14. Policjanci już dziś apelują do kierowców o zaplanowanie alternatywnych tras.

W poniedziałek (28.07) rozpocznie się ogólnopolski protest maszynistów. Odbędzie się w 17 miejscach w całym kraju. W naszym województwie utrudnienia wystąpią tylko w Bydgoszczy.



Ulica Kamienna będzie zablokowana przy przejeździe kolejowym, obok skrzyżowania z ul. Inwalidów. Utrudnienia potrwają do środy.



- Tu waży się przyszłość naszych miejsc pracy. Jeśli trzeba, to będziemy eskalować formy protestu - mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. - Tysiące kolejarzy traci miejsca pracy. To nie jest problem tylko dla kolejarzy, to jest problem dla całej polskiej gospodarki. Nam historia tego nie wybaczy. Jak nam kolej rozmontują, nikt nam później tego nie sklei przez pokolenia.