„Solidarność jest jedna”. Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu [zdjęcia]

2025-08-29, 15:25 Michał Zaręba/Redakcja

Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu/fot: Michał Zaręba

Porozumienia Sierpniowe były początkiem obalenia komunizmu w Polsce. Z okazji rocznicy przy ulicy ul. Piekary w Toruniu, związkowcy i byli opozycjoniści złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Ludziom „Solidarności” Regionu Toruńskiego.

– Nie ma pierwszej i drugiej Solidarności. Solidarność jest jedna. Ta, która w 1980 roku urodziła się z marzeń o wolności i ta, która dzisiaj walczy o zachowanie miejsc pracy i godność pracownika. Dlatego jest cały czas kontynuacja i musimy robić wszystko, aby ideały Solidarności zostały zachowane – mówił Tomasz Jeziorek, przewodniczący zarządu regionu toruńsko-włocławskiej Solidarności.



– Nie zgadzam się z przewodniczącym związku, że to jest ta sama Solidarność. To był po prostu inny czas. Ludzie nagle odkryli, że mogą być wolni. Próbowali rozszerzać wolność. Władza zmuszona masowością tego ruchu, musiała ustępować, ale po podpisaniu porozumień sierpniowych od razu rozpoczęły się przygotowania do stanu wojennego. Te 16 miesięcy wolności od sierpnia 1980 do grudnia 1981 to był okres startowy do tego, co się potem miało stać – odpowiadał Jan Wyrowiński, były wicemarszałek Senatu, prezes społecznego komitetu „Solidarni – Toruń pamięta”.



31 sierpnia 1980 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa – w imieniu Komitetu Strajkowego – podpisał historyczne porozumienie z władzami PRL, w wyniku którego powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.



Oprócz Gdańska podobne 30 sierpnia 1980 roku podpisano w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju i 11 września w Dąbrowie Górniczej.



Co roku uroczystości rocznicowe odbywają się w Przysieku przy Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.