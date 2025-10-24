„Nie wiem, czy to był strajk, czy zwykły postój”. Przesłuchanie mechaników MZK w bydgoskim sądzie

2025-10-24, 18:43  Damian Klich/Redakcja
Mechanicy MZK byli przesłuchiwani w bydgoskim Sądzie Rejonowym/fot.: Damian Klich

Mechanicy MZK byli przesłuchiwani w bydgoskim Sądzie Rejonowym/fot.: Damian Klich

Mechanicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych byli zgodni, że protest z 2022 roku w Bydgoszczy był spontaniczny. Zaprzeczali też, jakoby Andrzej Arndt, wówczas przewodniczący związków zawodowych, był organizatorem tego strajku. W piątek w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy odbyła się kolejna rozprawa w sprawie legalności strajku.

Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku kierowcy i motorniczowie odmówili wyjazdu z zajezdni. Domagali się podwyżek i odwołania prezesa spółki. Na pytanie sędziego, czy Andrzej Arndt był wtedy przywódcą strajku, emerytowany mechanik Waldemar odpowiedział: „Nie, dopiero później docierało do mnie, że są jakieś rozmowy. Z początku nikt nic nie wiedział. Dopiero zobaczyłem przewodniczącego, jak przyjechał na ulicę Toruńską około godziny 7:30 czy 8:00. nie szybciej. Ludzie już stali. Pan Arndt powiedział, żeby nasze zaplecze przystąpiło do pracy, bo to nie nasza sprawa”.

Z kolei mechanik Marek twierdził, że strajk rozpoczął się spontanicznie. – To była jedna, zjednoczona duża grupa. Nawet do tego stopnia, że jedna motornicza chciała wyjechać na linię Swingiem, to wyłączyli jej prąd. Gdy opuszczałem zakład pracy, to delegacja motorniczych udała się na ulicę Inowrocławską, żeby chyba ustalić przywództwo, czy to, kto będzie prowadził rozmowy z miastem. Z uwagi na załogę, bo ta w zasadzie wybrała pana Andrzeja.

Mechanik Rafał nie nazwał tamtych wydarzeń strajkiem. – Nawet nie wiem, czy to był strajk, czy zwykły postój.

Andrzej Arndt zeznawał, że tłumaczył wówczas mechanikom, że strajk nie jest inicjatywą związku tylko kierowców i motorniczych. Na przesłuchaniu stawiło się trzech świadków. Kolejnych sześciu ma się pojawić na rozprawie 17 grudnia.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz
W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zeznawał również Andrzej Arndt/fot.: Damian Klich

Region

Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kolejny rok z nagrobkiem rodziny Jankowskich

Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kolejny rok z nagrobkiem rodziny Jankowskich

2025-10-24, 19:25
Wypadek w powiecie włocławskim. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym

Wypadek w powiecie włocławskim. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym

2025-10-24, 17:31
Kobiety coraz pewniej czują się na mundurowym rynku pracy. O tym na bydgoskiej konferencji

Kobiety coraz pewniej czują się na mundurowym rynku pracy. O tym na bydgoskiej konferencji

2025-10-24, 17:08
Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

2025-10-24, 14:28
Po pożarze hali trampolin we Włocławku. Na pogorzelisko wciąż nie można wejść

Po pożarze hali trampolin we Włocławku. Na pogorzelisko wciąż nie można wejść

2025-10-24, 13:33
Sprzęt i mundury muszą być w świetnym stanie. Strażacy ochotnicy z regionu dostali prezenty

Sprzęt i mundury muszą być w świetnym stanie. Strażacy ochotnicy z regionu dostali prezenty

2025-10-24, 12:48
Przez 13 lat udawało mu się jeździć motorem bez ważnego przeglądu technicznego

Przez 13 lat udawało mu się jeździć motorem bez ważnego przeglądu technicznego

2025-10-24, 11:36
Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

2025-10-24, 10:46
Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

2025-10-24, 09:40

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę