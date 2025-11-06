72-letnia mieszkanka gminy Kruszwica porzuciła sześć szczeniaków. Kobieta usłyszała już zarzuty

2025-11-06, 11:47 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Psiaki porzucono w lesie. / Fot. Materiały policji

Trzy szczeniaki zostały znalezione w lesie w Chełmcach, pozostałe - na terenie firmy w miejscowości Morgi. Psy trafiły do stowarzyszenia „Psi Głos - Dom Tymczasowy".

- Członkowie stowarzyszenia skontaktowali się z policją. Wspólnie z funkcjonariuszami udali się pod Kruszwicę, gdzie trafili do mieszkania kobiety, posiadaczki sześciu psów, która przyznała się, że kilka dni wcześniej porzuciła sześć szczeniaków - poinformowała Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej policji. - Kobieta tłumaczyła, że nie jest w stanie zajmować się tyloma zwierzętami.



72-latka usłyszała już zarzuty znęcanie się nad zwierzętami. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.