Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”. Młodzi pomogą w rozwoju Kruszwicy

2026-01-15, 13:34 Michał Zaręba/Redakcja

Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”, w którym młodzi ludzie będą mogli wesprzeć rozwój Kruszwicy/fot. gminakruszwica.pl/Archiwum

Uczniowie i studenci z całej Polski mogą realnie wpłynąć na przyszłość Kruszwicy. Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”.

Zadaniem uczestników „Wieży Pomysłów” będzie przygotowanie krótkiej rolki wideo pokazującej nowoczesne rozwiązania – społeczne, ekologiczne lub technologiczne. Organizatorzy podkreślają, że to szansa, by głos młodych przełożył się na konkretne działania w gminie. - Jednym z kryteriów oceny jest realność tych projektów, które poprawią cyfryzację usług publicznych - mówią burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz oraz profesor Marlena Ciechan-Kujawa z UMK w Toruniu.



Potencjalne pomysły przesłane przez uczestników powinny doprowadzić do poprawy komunikacji między mieszkańcami gminy, a także wesprzeć lokalny biznes i rozwój turystyki. A dlaczego oceniane będą akurat rolki? - Wybraliśmy formę, która jest naturalną formą komunikacji młodych ludzi - tłumaczy profesor UMK. - Takie świeże spojrzenie młodych, którzy są otwarci na świat i korzystają z dobrodziejstw dzisiejszych czasów stanowi dla nas inspirację do dalszego rozwijania się - dodaje z kolei Maciej Serowaniec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na UMK.



Finał „Wieży Pomysłów” odbędzie się w kwietniu. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.