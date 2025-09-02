Za prawie milion złotych chcą zmienić rynek w Kruszwicy

2025-09-02, 16:21 Marcin Glapiak / Redakcja

Panorama Kruszwicy. / Fot. Gmina Kruszwica

Pojawi się fontanna, a także pergole i egzotyczne krzewy. Gmina złożyła właśnie wniosek o dofinansowanie z unijnych pieniędzy na metamorfozę kruszwickiego rynku.

- Jeśli nic nadzwyczajnego się nie stanie, to fontanna powinna powstać już w przyszłym roku. Będzie płaska, na dwadzieścia dysz, podświetlana z wodą tryskającą na dwa metry - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - W okresie zimowym również przewidujemy w jej miejscu świetlną ekspozycję, która - moim zdaniem - będzie bardzo dobrze wpływała na wizerunek tego miejsca.



Władzom Kruszwicy zależało, aby stworzyć w tym miejscu enklawę do wypoczynku.



- Dzięki wysokim pergolom zamykającym okręg z pochowanymi ławkami, będzie można osłonić się od słońca. Myślę, że efekt fontanny będzie na tyle atrakcyjny, że przyciągnie nie tylko mieszkańców, ale też turystów - mówi Mikołaj Bogdanowicz.