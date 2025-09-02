Za prawie milion złotych chcą zmienić rynek w Kruszwicy

2025-09-02, 16:21  Marcin Glapiak / Redakcja
Panorama Kruszwicy. / Fot. Gmina Kruszwica

Panorama Kruszwicy. / Fot. Gmina Kruszwica

Pojawi się fontanna, a także pergole i egzotyczne krzewy. Gmina złożyła właśnie wniosek o dofinansowanie z unijnych pieniędzy na metamorfozę kruszwickiego rynku.

- Jeśli nic nadzwyczajnego się nie stanie, to fontanna powinna powstać już w przyszłym roku. Będzie płaska, na dwadzieścia dysz, podświetlana z wodą tryskającą na dwa metry - mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. - W okresie zimowym również przewidujemy w jej miejscu świetlną ekspozycję, która - moim zdaniem - będzie bardzo dobrze wpływała na wizerunek tego miejsca.

Władzom Kruszwicy zależało, aby stworzyć w tym miejscu enklawę do wypoczynku.

- Dzięki wysokim pergolom zamykającym okręg z pochowanymi ławkami, będzie można osłonić się od słońca. Myślę, że efekt fontanny będzie na tyle atrakcyjny, że przyciągnie nie tylko mieszkańców, ale też turystów - mówi Mikołaj Bogdanowicz.

Mówi Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy.

Region

Wychowała całe grono uczniów. Profesor Wilhelmina Iwanowska upamiętniona w Toruniu [zdjęcia]

„Wychowała całe grono uczniów”. Profesor Wilhelmina Iwanowska upamiętniona w Toruniu [zdjęcia]

2025-09-02, 19:46
Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autobusy szkolne. Pod lupą prawie 400 pojazdów [zdjęcia, wideo]

Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autobusy szkolne. Pod lupą prawie 400 pojazdów [zdjęcia, wideo]

2025-09-02, 18:57
Spór o edukację zdrowotną. Ideologia lewicowych aktywistów czy pilny przedmiot do wdrożenia

Spór o edukację zdrowotną. „Ideologia lewicowych aktywistów” czy „pilny przedmiot do wdrożenia”

2025-09-02, 18:08
Śmiertelny wypadek na DK 91 w Grzywnie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką

Śmiertelny wypadek na DK 91 w Grzywnie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką

2025-09-02, 17:20
Kujawsko-pomorskie. Autokary przewożące dzieci na piątkę z minusem

Kujawsko-pomorskie. Autokary przewożące dzieci na piątkę z minusem

2025-09-02, 15:15
Pętla tramwajowa Las Gdański w Bydgoszczy przejdzie metamorfozę [wizualizacje]

Pętla tramwajowa Las Gdański w Bydgoszczy przejdzie metamorfozę [wizualizacje]

2025-09-02, 14:20
Szyby, ekrany i latarnie na celowniku wandali w Bydgoszczy [zdjęcia]

Szyby, ekrany i latarnie na celowniku wandali w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-09-02, 12:22
Przez dwa dni we Włocławku nie będzie ciepłej wody. Wszystko przez remont

Przez dwa dni we Włocławku nie będzie ciepłej wody. Wszystko przez remont

2025-09-02, 11:22
Policja rozbiła grupę zajmującą się kradzieżami i paserstwem samochodów [zdjęcia wideo]

Policja rozbiła grupę zajmującą się kradzieżami i paserstwem samochodów [zdjęcia + wideo]

2025-09-02, 10:49

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę