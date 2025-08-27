Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli!

2025-08-27, 15:03  Tatiana Adonis/Agnieszka Marszał/Redakcja
Zespół Szkół Samochodowych również ma problem z kadrą nauczycielską/fot. Lech Przybyliński

Zespół Szkół Samochodowych również ma problem z kadrą nauczycielską/fot. Lech Przybyliński

Przygotowania do nowego roku szkolnego na ostatniej prostej. Od 1 września uczniów i nauczycieli czeka kilka zmian. Pojawią się m.in. dwa nowe przedmioty, zmieni się podstawa programowa wychowania fizycznego, a religia będzie się odbywała tylko raz w tygodniu. Tuż przed pierwszym dzwonkiem szkoły dopinają plany lekcji i próbują poradzić sobie z brakiem nauczycieli.

W placówkach w regionie brakuje m.in. nauczycieli fizyki, matematyki, robotyki oraz przedmiotów zawodowych. Oferty pracy znajdują się chociażby w kuratoryjnej bazie. Obecnie 81 ofert czeka w Toruniu, 21 we Włocławku, a 56 w Bydgoszczy.

– Za moment pierwszy dzwonek, a dyrektorzy otrzymują telefony z informacjami od swoich nauczycieli, że np. zmieniają szkołę lub przeprowadzają się do innego miasta – powiedziała Magdalena Buschmann, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu bydgoskiego ratusza.

Sytuację niekiedy ratują emerytowani nauczyciele. Tak jest m.in. w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. – Bez nich i ich doświadczeń byłoby naprawdę trudno – przyznał dyrektor placówki Janusz Tomas.

Z kolei w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy edukację wspomogą nauczyciele z nadgodzinami. – Chciałam zatrudnić od nowego roku nauczyciela technologii żywności i nauczyciela biologii. Okazało się, że złożyłam ofertę kilku osobom na biologa, ale bez kwalifikacji OKE. Na technologa żywności nikt nie złożył oferty – powiedziała Justyna Ormanowska, dyrektor szkoły.

- Nie ma młodych nauczycieli, brakuje ich - mówi Jacek Lazanecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku. - Ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny chcą odejść na emeryturę, są zmęczeni. Często prosimy ich, żeby jeszcze nam pomogli. Ten trend starzenia się kadry jest. niestety, ewidentny.

- W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku udało się skompletować pełną obsadę kadry pedagogicznej, również zawodowców - mówi Donat Marszałek, dyrektor placówki. - Także posiłkujemy się nauczycielami emerytami, którzy pomagają nam od kilku lat.

- Pewnie od 1 stycznia będzie jeszcze trudniej, kiedy wejdzie w życie Karta Nauczyciela pozwalająca nauczycielom na odejście z sześciomiesięczną odprawą - mówi Marek Wódecki, dyrektor włocławskiego Wydziału Edukacji. - Wspieramy się nauczycielami, którzy uczą dwóch lub trzech placówkach. Nie będzie takiej możliwości, żeby dzieci miały okienka spowodowane brakiem nauczyciela.

Więcej w relacjach Tatiany Adonis i Agnieszki Marszał.

Relacja Tatiany Adonis

Relacja Agnieszki Marszał

Region

Finał Letniej Akademii Recyklingu. Papierożer na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Finał Letniej Akademii Recyklingu. „Papierożer" na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

2025-08-27, 18:28
Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

Policja zapobiegła „ustawce" pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

2025-08-27, 17:10
Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach! Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

2025-08-27, 16:30
Projekt Celulozowa idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

Projekt „Celulozowa” idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

2025-08-27, 15:50
Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się Gryzomir i pierwsza mała rzeźba

Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się „Gryzomir” i pierwsza mała rzeźba

2025-08-27, 14:28
Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

2025-08-27, 13:30
Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21
Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37
Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę