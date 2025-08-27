Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli!

2025-08-27, 15:03 Tatiana Adonis/Agnieszka Marszał/Redakcja

Zespół Szkół Samochodowych również ma problem z kadrą nauczycielską/fot. Lech Przybyliński

Przygotowania do nowego roku szkolnego na ostatniej prostej. Od 1 września uczniów i nauczycieli czeka kilka zmian. Pojawią się m.in. dwa nowe przedmioty, zmieni się podstawa programowa wychowania fizycznego, a religia będzie się odbywała tylko raz w tygodniu. Tuż przed pierwszym dzwonkiem szkoły dopinają plany lekcji i próbują poradzić sobie z brakiem nauczycieli.

W placówkach w regionie brakuje m.in. nauczycieli fizyki, matematyki, robotyki oraz przedmiotów zawodowych. Oferty pracy znajdują się chociażby w kuratoryjnej bazie. Obecnie 81 ofert czeka w Toruniu, 21 we Włocławku, a 56 w Bydgoszczy.



– Za moment pierwszy dzwonek, a dyrektorzy otrzymują telefony z informacjami od swoich nauczycieli, że np. zmieniają szkołę lub przeprowadzają się do innego miasta – powiedziała Magdalena Buschmann, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu bydgoskiego ratusza.



Sytuację niekiedy ratują emerytowani nauczyciele. Tak jest m.in. w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. – Bez nich i ich doświadczeń byłoby naprawdę trudno – przyznał dyrektor placówki Janusz Tomas.



Z kolei w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy edukację wspomogą nauczyciele z nadgodzinami. – Chciałam zatrudnić od nowego roku nauczyciela technologii żywności i nauczyciela biologii. Okazało się, że złożyłam ofertę kilku osobom na biologa, ale bez kwalifikacji OKE. Na technologa żywności nikt nie złożył oferty – powiedziała Justyna Ormanowska, dyrektor szkoły.



- Nie ma młodych nauczycieli, brakuje ich - mówi Jacek Lazanecki, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku. - Ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny chcą odejść na emeryturę, są zmęczeni. Często prosimy ich, żeby jeszcze nam pomogli. Ten trend starzenia się kadry jest. niestety, ewidentny.



- W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku udało się skompletować pełną obsadę kadry pedagogicznej, również zawodowców - mówi Donat Marszałek, dyrektor placówki. - Także posiłkujemy się nauczycielami emerytami, którzy pomagają nam od kilku lat.



- Pewnie od 1 stycznia będzie jeszcze trudniej, kiedy wejdzie w życie Karta Nauczyciela pozwalająca nauczycielom na odejście z sześciomiesięczną odprawą - mówi Marek Wódecki, dyrektor włocławskiego Wydziału Edukacji. - Wspieramy się nauczycielami, którzy uczą dwóch lub trzech placówkach. Nie będzie takiej możliwości, żeby dzieci miały okienka spowodowane brakiem nauczyciela.



Więcej w relacjach Tatiany Adonis i Agnieszki Marszał.