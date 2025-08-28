Okolice szkół pod lupą kujawsko-pomorskich policjantów. Sprawdzają przejścia, znaki

2025-08-28, 07:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Każdego roku policja sprawdza bezpieczeństwo w okolicy placówek oświatowych oraz zaprasza dzieci na zajęcia/ Fot. Damian Klich/archiwum

Każdego roku policja sprawdza bezpieczeństwo w okolicy placówek oświatowych oraz zaprasza dzieci na zajęcia/ Fot. Damian Klich/archiwum

Przed rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze drogówki ruszyli w teren, by przyjrzeć się m.in. oznakowaniu ulic, skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, które od 1 września będą pokonywać dzieci.

- Wakacje jeszcze trwają, ale my, jako policjanci, oczywiście już dbamy o bezpieczeństwo dzieci, które za chwilę będą uczęszczały do szkoły - mówi Rakowski Remigiusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Tak naprawdę już od połowy sierpnia, policjanci w ramach służby jeżdżą, sprawdzają, patrolują szczególnie miejsca w rejonach szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych. Sprawdzają przede wszystkim oznakowanie infrastruktury drogowej, upewniają się, że znaki nie są zasłonięte przez krzaki, drzewa, kontroluję, czy przy szkole są barierki ochronne i czy oznakowanie drogowe jest prawidłowe.

Jak wyjaśnia Remigiusz Rakowski, o miejscach z nieprawidłowościami informowani są zarządcy dróg. A jakie to nieprawidłowości?
- Na przykład „zebra" na przejściu jest wytarta i słabo widoczna albo brakuje jakiegoś znaku, czy to informującego o przejściu dla pieszych, albo że dane przejście jest często uczęszczane przez dzieci. Staramy się, aby zarządcy dróg jeszcze przed pierwszym września te nieprawidłowości usunęli.

We wrześniu policjanci rozpoczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Będą edukować najmłodszych, jak bezpiecznie poruszać po ulicach i mówić o zasadach ruchu drogowego. Z kolei pod lupą Inspekcji Transportu Drogowego znajdą się autobusy dowożące dzieci i młodzież do szkół.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

