Ile powinien ważyć szkolny plecak? Jedynie 10-15 proc. wagi dziecka

2025-08-21, 10:00  Jolanta Fischer / Redakcja
Akcję profilaktyczną przeprowadzono w siedzibie NFZ w Bydgoszczy. / Fot. Jolanta Fischer

Jak zdrowo wrócić do szkoły, podpowiadali w bydgoskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia specjaliści sanepidu.

W ramach cyklicznej akcji „Środa z Profilaktyką" goście mogli dowiedzieć się m.in. w czym tkwi sekret dobrej koncentracji, jak wygląda zdrowe krzesło i ławka, a przede wszystkim - na co zwrócić uwagę, podczas zakupu tornistra.

- Pokazujemy jak powinien wyglądać prawidłowy plecak - mówi Maciej Borowiecki, kierownik sekcji profilaktyki zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Tylna ściana powinna być sztywna i wyściółkowana, aby nic, co jest kanciasta, nas nie uciskało. Szelki regulowane i miękkie. Ich długość trzeba tak dostosować, aby plecak nie był zbyt luźny. Waga? Plecak nie powinien ważyć więcej niż 10-15 proc. wagi dziecka.

Oprócz porad dotyczących powrotu do szkoły, w siedzibie NFZ, przez cały czas można było też wykonać bezpłatne pomiary składu i masy ciała, ciśnienia krwi, czy poziomu glukozy.

Relacja Jolanty Fischer

