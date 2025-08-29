Rozwój remiz strażackich, zakup elektrycznych autobusów i nie tylko – kolejne projekty z dofinansowaniem

2025-08-29, 09:48 Michał Zaręba/Redakcja

Ceremonia wręczenia umów z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza/fot: Mikołaj Kuras dla UMWKP

Modernizacja remiz OSP, prowadzanie dziennych domów pomocy i zakup elektrycznych autobusów dla Brodnicy – łącznie 19 projektów będzie finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Umowy zostały wręczone w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

– Otrzymujemy wsparcie na remont strażnicy, czyli naszej remizy OSP. Zaplecze sanitarne, modernizacja, ogrzewanie ogólne budynku, stropu. Jak to w każdej jednostce, jak jest alarm, to jedziemy. Staramy się służyć mieszkańcom. Wypadków samochodowych jest coraz więcej. Staramy się podnosić swoje kwalifikacje – mówiła Małgorzata Lubczyńska z Ochotniczej Straży Pożarna w Pokrzydowie.



– Mamy strefę przemysłową, w której zlokalizowane są różnego rodzaju firmy. Strefa rokrocznie się rozrasta, w związku z jej rozwojem istnieje potrzeba rozbudowy o podstawową infrastrukturę – zaznaczył Marek Wiliński, burmistrz Lubienia Kujawskiego.



– Są to bardzo ważne umowy. Dotyczą kilku ważnych kwestii, między innymi pomocy społecznej. Myślę, że cały czas Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza zmieniają naszą rzeczywistość, a jest to tym bardziej ważne, że dotyczą bardzo kluczowych kwestii – podkreślił Marek Wojtkowski z zarządu województwa.



Wartość projektów przekracza 85 milionów złotych. Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi ponad 60 milionów złotych. Lista projektów znajduje się TUTAJ.