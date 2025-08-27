Pod namiotem cyrkowym rozgości się teatr. Warsztaty i spektakl w Laskowicach Pomorskich

2025-08-27, 08:29 Wiktor Sobociński/Redakcja

Warsztaty teatralne w Laskowicach Pomorskich/fot. Wiktor Sobociński

„Max chce psa" to tytuł wyjątkowego pokazu teatralnego, który odbędzie się w środę, w cyrkowym namiocie w Laskowicach Pomorskich. Dzień wcześniej dzieci zamieniły się w scenarzystów i wymyślały historie. Nad wszystkim czuwają artyści z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

O szczegółach warsztatów artystycznych mówi organizatorka dwudniowej zabawy, Emilia Malczyk z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego



– W tym roku szczególnie zależało nam na tym, żeby odwiedzić te miejscowości, w których naprawdę tej infrastruktury teatralnej nie ma – podkreśliła Emilia Malczyk. – Często wizyta w namiocie cyrkowym jest dla wielu dzieci, ale nie tylko, bo czasem też dla dorosłych – pierwszą w życiu wizytą w teatrze.



Jak wygląda praca z dziećmi? Najmłodsi samodzielnie wymyślali historie, bohaterów, a wśród nich były kapibara i komar. – Kapibara była królową kapibar. Komar przyniósł list z wiadomością, że wybuchnie wulkan. Komar wziął kapibary i przenieśli się w czasie, wiele miliardów lat temu – wyjaśniali uczestnicy warsztatów. – Podobało nam się ogólnie wszystko na tych zajęciach, a najbardziej plac zabaw, jedzenie, wymyślanie historii, projektowanie i pokazywanie naszych opowieści publiczności... – mówiły dzieci.



Spektakl w Laskowicach Pomorskich rozpocznie się o godzinie 18:00. Przedstawienie i warsztaty odbędą się również w Stolnie i Sypniewie.



Więcej w relacji Wiktora Sobocińskiego.