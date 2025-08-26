Teatr Letni w Inowrocławiu do remontu. Jego stan zagraża bezpieczeństwu

2025-08-26, 16:50 Marcin Glapiak / Redakcja

Od lewej: Szymon Łepski, Arkadiusz Fajok / Fot. Archiwum / Marcin Glapiak

Miasto Inowrocław szuka środków na gruntowne przebudowanie placówki. Zarezerwowano już 50 tys. złotych na opracowanie dokumentów koniecznych do ubiegania się o środki unijne.

- Taki wniosek będziemy składać do końca września w ramach dofinansowania z funduszy europejskich dla infrastruktury, klimatu i środowiska - mówi Szymon Łepski, zastępca prezydenta Inowrocławia. - Wartość całej inwestycji to 38,8 mln zł. Dofinansowanie może być na poziomie 85 proc. To nie jest tylko remont, ale w zasadzie budowa Teatru Letniego od podstaw.