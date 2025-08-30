Solankowy Koszmar w Inowrocławiu. Do mety dotarli najwytrwalsi [zdjęcia]

2025-08-30, 13:54 Marcin Glapiak / Redakcja

Trasa biegu prowadziła przez liczne przeszkody. / Fot. MOSiR Inowrocław

Dźwigają worki z piaskiem, brodzą w błocie i wspinają się na specjalnie zaprojektowane ściany. To przeszkody, jakie pokonują w niedzielę (30.08) uczestnicy jednego z najbardziej ekstremalnych biegów w regionie.

- Czy worek z piaskiem jest ciężki? Jakieś 20 kg. Koleżanka mnie namówiła - opowiada jedna z uczestniczek. Najtrudniejszy był chyba park linowy.



- Jestem zadowolony w biegu. Można było się sprawdzić. Na co dzień nie biegam, ale dałem radę. Wyzwaniem był dół, który był bardzo śliski, a trzeba było się w nim czołgać - mówi kolejny uczestnik Solankowego Koszmaru.



Impreza potrwa do godziny 18.