Solankowy Koszmar w Inowrocławiu. Do mety dotarli najwytrwalsi [zdjęcia]
Dźwigają worki z piaskiem, brodzą w błocie i wspinają się na specjalnie zaprojektowane ściany. To przeszkody, jakie pokonują w niedzielę (30.08) uczestnicy jednego z najbardziej ekstremalnych biegów w regionie.
- Czy worek z piaskiem jest ciężki? Jakieś 20 kg. Koleżanka mnie namówiła - opowiada jedna z uczestniczek. Najtrudniejszy był chyba park linowy.
- Jestem zadowolony w biegu. Można było się sprawdzić. Na co dzień nie biegam, ale dałem radę. Wyzwaniem był dół, który był bardzo śliski, a trzeba było się w nim czołgać - mówi kolejny uczestnik Solankowego Koszmaru.
Impreza potrwa do godziny 18.