Dobrzyń nad Wisłą. To stąd jest najpiękniejszy widok na Królową Polskich Rzek

Można tu żeglować i obserwować gwiazdy w jednej z kujawsko-pomorskich astrobaz. Można wspiąć się na Wzgórze Zamkowe i objąć wzrokiem Wisłę od Włocławka aż po Płock.
W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odwiedzamy Dobrzyń nad Wisłą.
- Bardzo wiele osób uważa, że jesteśmy na Kujawach lub na Mazowszu. Nie. Jesteśmy na Ziemi Dobrzyńskiej. To jest taka nasza mała ojczyzna, która czerpie z wielu źródeł - mówi Paweł Śliwiński, regionalista, krajoznawca i emerytowany nauczyciel. - Dobrzyń jest wart odwiedzenia ze względu na swoją bogatą historię, które obeszła się z miastem dość okrutnie. W 1409 roku Krzyżacy najechali Dobrzyń, zdobyli zamek, spalili go, wymordowali obrońców i większą część mieszkańców. Jednak największym ciosem był dla nas potop szwedzki, kiedy to Dobrzyń został niemal zmieciony z powierzchni ziemi.
Dlaczego warto wybrać się do Dobrzynia i co warto tam zobaczyć?
Pięknie położone miasteczko znajduje się na Wiślanej Trasie Rowerowej i Szlaku św. Jakuba. Na Jakubowym Przedzamczu stoi kapliczka z rzeźba św. Jakuba, która dotarła do Santiago de Compostela i z powrotem.
- To właśnie w Dobrzyniu jest najpiękniejszy widok na Wisłę od Włocławka do Płocka. Wystarczy wejść na Górę Zamkową - zachęca Paweł Śliwiński. - Z samego zamku niestety nic już nie zostało.
