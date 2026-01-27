Zamek krzyżacki z wygodami! Twierdza w Świeciu zyska podgrzewaną podłogę i windę

2026-01-27, 17:10 Marcin Doliński/Redakcja

Nowy dach, baszty, winda, doprowadzenie wody i ogrzewania - to kolejne zmiany, które czekają zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą. Wiosną rozpocznie się trzeci etap remontu tej XIV-wiecznej twierdzy.

- Na budowli położony zostanie czterospadowy dach - podaje szczegóły remontu burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski. - Dobudujemy dwie baszty, dokończymy remont klatki schodowej. Powstanie też szyb z windą, która dowiezie nas już na samą górę. Remont obejmuje także salę nad kapitularzem z ogrzewaną posadzką. Odnowione zostaną mury wokół zamku, zadbamy też o oświetlenie, instalację wodno-kanalizacyjną i grzewczą. Zamek zyska także wewnętrzny monitoring.



Trzeci etap remontu będzie najdroższy z wszystkich. Prace w pierwszej i drugiej części kosztowały 13 milionów, a sam etap trzeci pochłonie także 13 milionów. Od momentu podpisania umowy wykonawca prac ma na ich ukończenie półtora roku.



