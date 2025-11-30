Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego
To był wyjątkowy spacer. Miłośnicy historii odwiedzili miejsce, gdzie dawniej stał zamek bydgoski. To działka po dawnym przedszkolu „Alf”, zburzonym w 2024 roku, mieszcząca się przy skrzyżowania ulic Przy Zamczysku i Grodzkiej.
Zainteresowani mogli zwiedzić teren, gdzie właśnie zakończyły się kolejne badania archeologiczne. Zajrzeli do pięciu wykopów i wysłuchali opowieści o początkach Bydgoszczy.
– Znaleźliśmy pozostałości fundamentów zamku, sam zamek został rozebrany na końcu XIX wieku. Nasze badania pozwoliły odsłonić to, co z niego zostało – powiedział Jacek Bojarski z instytutu archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
– Bydgoszczanie emocjonalnie przeżywają to, co działo i dzieje się z tym miejscem. Każda informacja o prowadzonych pracach podnosi emocje. To dobrze, bo tu kiedyś biło serce Bydgoszczy – dodał Józef Łoś z bydgoskiego Muzeum Okręgowego.
Archeolodzy chcieliby wrócić na tern po dawnym zamku bydgoskim wiosną przyszłego roku. A spacer zorganizowało Muzeum Okręgowe.