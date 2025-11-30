Archeolodzy odsłonili, fani historii odwiedzili. Spacer po terenie dawnego zamku bydgoskiego

2025-11-30, 11:12 Tatiana Adonis/Redakcja

Miłośnicy historii przespacerowali się po fundamentach dawnego zamku bydgoskiego/fot. Tatiana Adonis

To był wyjątkowy spacer. Miłośnicy historii odwiedzili miejsce, gdzie dawniej stał zamek bydgoski. To działka po dawnym przedszkolu „Alf”, zburzonym w 2024 roku, mieszcząca się przy skrzyżowania ulic Przy Zamczysku i Grodzkiej.

Zainteresowani mogli zwiedzić teren, gdzie właśnie zakończyły się kolejne badania archeologiczne. Zajrzeli do pięciu wykopów i wysłuchali opowieści o początkach Bydgoszczy.



– Znaleźliśmy pozostałości fundamentów zamku, sam zamek został rozebrany na końcu XIX wieku. Nasze badania pozwoliły odsłonić to, co z niego zostało – powiedział Jacek Bojarski z instytutu archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



– Bydgoszczanie emocjonalnie przeżywają to, co działo i dzieje się z tym miejscem. Każda informacja o prowadzonych pracach podnosi emocje. To dobrze, bo tu kiedyś biło serce Bydgoszczy – dodał Józef Łoś z bydgoskiego Muzeum Okręgowego.



Archeolodzy chcieliby wrócić na tern po dawnym zamku bydgoskim wiosną przyszłego roku. A spacer zorganizowało Muzeum Okręgowe.