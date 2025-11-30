W całej Polsce trwa „Świąteczna zbiórka żywności”. Jak z zaangażowaniem w naszym regionie? [SONDA]

2025-11-30, 07:45 Robert Duliński/Redakcja

Czy w regionie chętnie pomagamy w zbiórce żywności dla potrzebujących? (jw)

Olej, cukier, kasze, produkty mączne, konserwy oraz słodycze, bakalie i dżemy – to podstawowe produkty, które zbierane są w wybranych sklepach na terenie całego kraju w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności. Czy w takie akcje chętnie włączają się mieszkańcy naszego regionu?

– Każdy człowiek może znaleźć się w trudnej sytuacji. Sama znam młodą osobę, która jest ciężko chora, dlatego pomagam – powiedziała jedna z pytanych.



Jak wygląda to u innych? Odpowiedź w poniższej sondzie.