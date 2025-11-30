„Płomienie” obchodzą 45-lecie istnienia. Jubileusz uczczony koncertem w Moderator Arenie

2025-11-30, 09:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Koncert uświetnił 45-lecie istnienia Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” świętuje jubileusz 45-lecia istnienia. Zespół jest ważną częścią lokalnej kultury. Działają w nim dzieci i młodzież w wieku od 3 do 26 lat. Przez dekady przewinęło się tysiące osób. Obecnie w zespole tańczy około 150 młodych artystów.

– Fajnie tak razem tańczyć – wspomniał jeden z młodych członków zespołu. – Poznajemy dzięki temu dużo piosenek – dodała jego koleżanka.



– Wszystko zaczęło się od harcerstwa. Byliśmy tak zwanym reprezentacyjnym zespołem bydgoskiego harcerstwa i śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Mieliśmy też specjalne mundurki. Od 20 lat jesteśmy jednak Zespołem Pieśni i Tańca – powiedziała Izabela Grochowska, kierownik artystyczny „Płomieni”.



Zespół działa przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 4. Z okazji 45-lecia istnienia w hali Grupa Moderator Arena w sobotę odbył się jubileuszowy koncert. „Płomienie” przedstawiły cały swój dorobek. Wystąpili członkowie z pięciu grup wiekowych oraz trzy grupy dawnych przedstawicieli wraz z kapelą ludową i zaproszonymi gośćmi.